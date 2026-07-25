Pedro Leitão "Bubista", entrenador de Cabo Verde, está cerca de asumir las riendas del Renaissance Berkane marroquí.

El Renaissance Berkane se quedó sin director técnico tras la marcha del tunecino Moïn Chaâbani para dirigir a la selección de su país.

El Renaissance Berkane disputará la Liga de Campeones de África después de haber terminado subcampeón de la Liga marroquí de Profesionales, por detrás del Maghreb de Fez (campeón).

El sitio "Radio Mars" señaló que las negociaciones del Renaissance Berkane con Bubista han llegado a una fase avanzada.

Fuentes especiales revelaron a Radio Mars que las negociaciones entre ambas partes han alcanzado sus etapas finales, con un acuerdo casi definitivo sobre las cláusulas del contrato, a la espera de resolver algunos detalles administrativos.

Se prevé que el contrato de Bubista con el Renaissance Berkane marroquí se extienda hasta el verano de 2028.

La selección de Cabo Verde tuvo una actuación destacada bajo la dirección de Pedro Bubista en la fase final del Mundial 2026, y se clasificó para los dieciseisavos de final antes de caer con dificultad ante Argentina.