Compartir Sigue a GOAL en Google

Vinícius Júnior regresa al Real Madrid con otra cara tras el parón internacional, después de firmar actuaciones excepcionales con la selección de Brasil, con cinco goles en dos partidos, entre ellos el primer hat-trick de su carrera internacional. Su rendimiento pone al técnico portugués José Mourinho ante una difícil prueba antes del duelo contra el Celta de Vigo del próximo sábado en LaLiga.

Anuncios

El parón supuso una oportunidad idónea para que el extremo brasileño recuperara la confianza, después de haber recibido críticas por su bajón de rendimiento y su escasez de goles en los últimos tiempos. Sin embargo, su participación con su selección volvió a poner el foco en su capacidad goleadora y confirmó que sigue siendo capaz de marcar diferencias en los grandes partidos.

Pese a la derrota de Brasil ante Japón por 2-3 en el primer partido, Vinícius fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Carlo Ancelotti, al anotar los dos goles de su selección. Después prolongó su gran momento en el siguiente compromiso ante Singapur, que terminó con una abultada victoria de la Seleção por 7-0.

La estrella del Real Madrid logró un hito personal ante Singapur, al firmar el primer hat-trick de su carrera con la selección brasileña . Sus tres goles llegaron en apenas 12 minutos, entre el 9 y el 21, lo que lo convirtió en la gran figura del encuentro y le permitió cerrar el parón internacional con un balance extraordinario.

Tras marcar cinco goles en dos partidos, Vinícius regresa a la capital española con la moral por las nubes, en un momento en el que el Real Madrid necesita recuperar la mejor versión del jugador, sobre todo ante la cercanía del esperado duelo contra el Celta de Vigo, que podría suponer su regreso al once titular por primera vez tras cumplir su sanción.

Anuncios Anuncios

Vinícius se había perdido los cuatro últimos partidos del Real Madrid en LaLiga por sanción, pero el fin del castigo lo deja a disposición de Mourinho para el duelo del próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Así, el técnico portugués deberá tomar una decisión importante sobre cómo sacar partido del regreso de su estrella brasileña.

Related Topics

Primera División Partidos Athletic Club vs Espanyol DAZN Míralo en directo en DAZN LaLiga TV Bar HD

Sevilla vs Real Betis DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+



Las dudas de Mourinho llegan en un contexto de cambios en el Real Madrid durante la ausencia de Vinícius, ya que el equipo encadenó una racha de victorias sin el extremo brasileño en la alineación. Además, el marfileño Diomande supo aprovechar la oportunidad que se le brindó, con actuaciones destacadas que lo han convertido en una de las principales bazas ofensivas del conjunto blanco en las últimas semanas.

Diomande se ha consolidado como un serio aspirante a la banda izquierda, tras aportar un plus evidente al once inicial, lo que plantea a Mourinho una ecuación complicada, sobre todo porque devolver a Vinícius a su posición habitual podría implicar cambiar el rol de varios jugadores y renunciar a algunos de los elementos de equilibrio que han ayudado al equipo a lograr sus últimos resultados.

Anuncios

Según el diario «Mundo Deportivo», una de las ideas que baraja el técnico portugués pasa por devolver a Vinícius al once titular, desplazar a Diomande a la banda derecha y dar entrada a Arda Güler en el centro del campo. Sin embargo, este cambio podría obligar a amplios ajustes tácticos en el equipo y afectar a la sintonía mostrada en los últimos partidos.

Mourinho y la directiva del Real Madrid tienen el claro deseo de que Vinícius recupere su mejor nivel, al considerarlo uno de los elementos ofensivos más importantes del equipo. Pero eso no implica necesariamente sacrificar la estabilidad lograda en su ausencia, sobre todo porque Diomande ha demostrado su capacidad para ofrecer soluciones ofensivas diferentes y resulta difícil ignorar lo que ha aportado en los últimos tiempos.

Anuncios

Mourinho tiene dos opciones antes del partido contra el Celta de Vigo: la primera, devolver directamente a Vinícius al once titular y reajustar las posiciones del resto de jugadores; la segunda, mantener a los futbolistas que lograron las últimas victorias y dar a la estrella brasileña la oportunidad de reincorporarse progresivamente al ritmo competitivo, para que recupere su sitio sin alterar el equilibrio del equipo.

El duelo ante el Celta de Vigo será la primera prueba de fuego de la decisión de Mourinho sobre el futuro de Vinícius en el once titular, después de que el parón internacional le diera al jugador un gran impulso anímico y futbolístico. No obstante, su brillo con Brasil aún no ha resuelto su pugna por un puesto en el Real Madrid, ante la competencia que ha impuesto Diomande durante su ausencia.