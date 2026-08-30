Mike Verweij se deshace en elogios con la manera en que Jordi Cruijff está trabajando este verano en el mercado de fichajes del Ajax. Según el periodista que sigue la actualidad del club para De Telegraaf, el director deportivo, junto a su mano derecha y jefe de ojeadores Joël Lara, está logrando confeccionar una plantilla con recursos económicos limitados «capaz de pelear seriamente por el título de liga».

Según Verweij, uno de los grandes secretos detrás del método de trabajo de Cruijff es el portátil de Lara. En Ámsterdam a veces se observa con cierta sorpresa al dúo, que, según Verweij, se encierra en una oficina desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche y pasa horas mirando un portátil o al teléfono.

Ese portátil resulta ser de enorme valor para la estrategia de fichajes del Ajax. Verweij escribe literalmente al respecto: «En la ‘cámara del tesoro’, que parece ser el portátil de Lara, está almacenada la situación contractual de prácticamente todos los jugadores de Europa y Sudamérica».

Eso permite a Cruijff y Lara actuar con rapidez en cuanto surge una ganga en algún lugar. Cruijff ya dejó claro en su presentación ante la prensa neerlandesa cómo quería abordar el mercado de fichajes: «Quien no es fuerte económicamente, debe ser rápido o inteligente».

Con Julian Brandt, ese enfoque funcionó de maravilla. Cruijff habló con el alemán ya el 1 de abril sobre un posible fichaje como agente libre y finalmente logró llevarlo al Ajax, mientras que, según De Telegraaf, también varios clubes más ricos y el PSV estaban interesados.

La llegada de Sofyan Amrabat también se preparó durante meses en silencio. Cruijff y Lara sabían que el internacional marroquí quería rescindir su contrato con el Fenerbahçe y mantuvieron deliberadamente su interés fuera de la luz pública, por lo que, según el periódico, el Ajax ya tenía el control total de la operación cuando salió la noticia.

La forma de trabajar ya le ha dado al Ajax nueve refuerzos, y solo se pagó una cantidad de traspaso por Marcos Leonardo, Caio Henrique y Viktor Tsygankov. Al mismo tiempo, el club vendió, entre otros, a Mika Godts, Sean Steur y Chuba Akpom, de modo que frente a 34,9 millones de euros en traspasos pagados ya figuran más de cien millones de euros en ingresos.