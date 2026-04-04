El director del Ajax, Beuker, no tiene la menor duda: «¡Va a arrasar en la Eredivisie!»

Marijn Beuker ya lo había anunciado internamente como la nueva estrella de la Eredivisie, pero meses después Oscar Gloukh apenas tiene protagonismo en el Ajax. El centrocampista israelí, fichado por casi quince millones de euros, pasa la mayor parte del tiempo en el banquillo y, por el momento, no ha podido estar a la altura de las altísimas expectativas. Su situación es un símbolo del fallido política de fichajes en Ámsterdam.

Según el Algemeen Dagblad, el director deportivo Beuker estaba firmemente convencido de que el Ajax había fichado a una futura sensación. «Beuker no tenía ni una pizca de duda», afirma el observador del Ajax Johan Inan. «Va a arrasar en la Eredivisie», dijo Beuker a finales de julio en privado sobre Gloukh. Esas palabras resultan, en retrospectiva, muy optimistas, teniendo en cuenta su papel actual en el equipo.

Gloukh fue fichado como una de las grandes y prometedoras adquisiciones del verano, pero ocho meses después queda poco de ello. El número 10 apenas juega ya en el Johan Cruijff Arena y parece muy lejos de ser titular.

Raúl Moro, otro fichaje caro del verano, también se ha marchado ya. El español optó en enero por fichar por el Osasuna, sin haber causado realmente impresión en Ámsterdam. Según el periódico, Gloukh y Moro son símbolo de un fracaso más amplio en el mercado de fichajes.

Desde la marcha de Marc Overmars en 2022, el Ajax ha fichado nada menos que a cuarenta nuevos jugadores. Sin embargo, solo un fichaje se considera un auténtico acierto: Jordan Henderson. Curiosamente, el experimentado centrocampista ni siquiera fue fichado por la dirección técnica habitual, sino por el director interino Kelvin de Lang.

El Algemeen Dagblad señala varias causas del fracaso de la política del club. Dentro del club se produce un cambio constante de responsables, lo que hace que falte una dirección clara. Parece que durante mucho tiempo ha faltado un plan técnico claro con un estilo de juego definido y perfiles de jugadores adecuados.

Aunque se han hecho intentos por aportar estructura, a menudo se quedó en teoría. Los entrenadores cambiaban regularmente de visión y también los perfiles de jugadores deseados cambiaban constantemente. Por ello, no se creó una política coherente y los fichajes no siempre se integraron adecuadamente.

Además, la influencia de los entrenadores también influye en el éxito variable de los jugadores. Bajo la dirección de Francesco Farioli, algunos fichajes rinden mejor, mientras que con entrenadores anteriores decepcionaron. Esto subraya lo dependiente que es el éxito del contexto en el que se encuentran los jugadores.

La conclusión del Algemeen Dagblad es contundente. El Ajax carece actualmente de la base estable que tenía hace unos años con Van der Sar, Overmars y Ten Hag. Donde antes reinaban la claridad y la coherencia, ahora es difícil encontrarlas, con todas las consecuencias que ello conlleva.