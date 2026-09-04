El Al-Hilal recibió un doble golpe tras la contundente victoria por tres goles a cero ante el Al-Ahli, en el clásico aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, después de que los exámenes médicos revelaran la lesión de la dupla Ali Lajami y Theo Hernández, lo que dejará a ambos jugadores fuera de las filas del "Líder" durante el próximo periodo.

Lajami y Hernández se lesionaron durante el enfrentamiento ante el Al-Ahli, en una noche que fue testigo del regreso del Al-Hilal a ofrecer un nivel sólido y convincente bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi, pero la alegría de la victoria no fue completa, después de que el cuerpo técnico se viera obligado a hacer seguimiento del estado médico de los jugadores tras el partido.

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El Al-Hilal anunció que los resultados de las radiografías a las que se sometió Ali Lajami mostraron que necesita un programa de tratamiento y recuperación de 3 semanas, tras sufrir una lesión en el músculo isquiotibial, con lo que comienza así un nuevo camino de tratamiento y preparación antes de regresar a los entrenamientos y los partidos.

En cambio, la lesión de Theo Hernández resultó ser más prolongada, después de que los resultados de las radiografías mostraran que el lateral francés necesita un programa de tratamiento y recuperación de 4 semanas, a raíz de su lesión en el músculo aductor, lo que significa su ausencia en varios de los próximos compromisos del Al-Hilal.

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La lesión de Hernández, en concreto, representa una pérdida importante para Inzaghi, sobre todo porque el jugador se ha convertido en uno de los elementos influyentes en el sistema del Al-Hilal, y otorga al equipo una gran fortaleza por la banda izquierda a través de su proyección ofensiva y su capacidad para generar superioridad numérica y la rápida transición entre defensa y ataque.

En contrapartida, la ausencia de Lajami coloca al cuerpo técnico ante la necesidad de manejar con cautela las opciones de la línea defensiva, sobre todo porque el Al-Hilal afronta un periodo cargado de partidos, lo que aumenta la necesidad de disponer del mayor número posible de jugadores listos para participar.

Y así, la noche de la gran victoria ante el Al-Ahli se transformó en noticias menos felices para el Al-Hilal, después de perder los servicios de dos de sus elementos, en un momento en que el equipo recuperaba la confianza y ofrecía sus mejores niveles bajo la dirección de Inzaghi, lo que obliga al técnico italiano a encontrar las soluciones adecuadas hasta el regreso de la dupla.