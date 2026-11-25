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No teme el nombre del Real Madrid ni le impone el Santiago Bernabéu. Con esa confianza ha hablado Toni Martínez, delantero del Deportivo Alavés, que ha lanzado un claro mensaje de advertencia antes del esperado duelo del próximo sábado ante el conjunto merengue: su equipo no va a Madrid de paseo, sino a pelear por dar la sorpresa.

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El delantero español sabe bien la magnitud del reto que espera al Alavés, pero basa su confianza en la historia reciente: su equipo ha sido un rival duro en el Bernabéu en los últimos años y nunca ha sido presa fácil para el gigante madrileño.

«En los últimos años hemos sido competitivos en el Santiago Bernabéu. Recordad lo que hicimos allí», afirmó Toni Martínez en un vídeo publicado por la cuenta del club en «YouTube».

El delantero del Alavés añadió que su equipo debe intentar imponer su propio estilo de juego ante el Real Madrid y no echarse atrás frente a sus estrellas, por difícil que sea la misión.

«Sabemos lo difícil que es competir contra los clubes de la élite mundial, entre los que está el Real Madrid. Es evidente para todos», prosiguió Martínez en declaraciones recogidas por el diario español «Mundo Deportivo», en alusión al último partido del conjunto blanco en la Liga de Campeones, en el que volvió a la senda del triunfo con una goleada por 5-1 ante el PSV Eindhoven.

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Pese a esta contundente victoria del Real Madrid en Europa, Toni Martínez no ve en ella un motivo para tener miedo, sino un estímulo añadido para dar lo mejor de sí, y aseguró que el Alavés hará todo lo posible por complicarle las cosas al conjunto blanco.

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«Son jugadores de muy alto nivel, juegue quien juegue, y vamos a dar lo máximo para ponérselo lo más difícil posible y que no consigan la victoria», subrayó el jugador.

Toni Martínez también habló del buen estado de ánimo que se respira en el Alavés tras la última victoria, y señaló que el equipo ha recuperado el espíritu ofensivo que le había faltado en los últimos partidos.

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«Fue una actuación magnífica, el equipo hizo un esfuerzo enorme y recuperamos ese espíritu ofensivo que nos había faltado en los últimos partidos», destacó.

El jugador explicó que la afición ha tenido un papel importante en este cambio positivo y aseguró que los futbolistas fueron conscientes desde el primer minuto de la importancia del último partido, algo que los aficionados también percibieron.

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«Desde el primer minuto entendimos la importancia del partido, y los aficionados también lo sintieron», comentó, antes de añadir que «la afición valora su apoyo, y eso es lo que ha ocurrido».

Aunque prefiere centrarse en el día a día, Toni Martínez no pudo evitar mirar a los tres próximos partidos antes de que termine el año, que en su opinión decidirán mucho para su equipo: «Pueden marcar en cierta medida nuestra posición y lo tranquilos que estemos».

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Con estas declaraciones, Toni Martínez deja claro que el Alavés afronta el duelo del sábado con una mentalidad distinta, la de un equipo que no teme a los grandes y que cree en su capacidad para incomodar al Real Madrid en su estadio y ante su afición.