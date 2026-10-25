Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, habló sobre las principales armas del Real Madrid antes del duelo del Clásico, previsto para esta tarde del domingo en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de los compromisos de la décima jornada de LaLiga, e insistió en la necesidad de mantener la concentración durante todo el partido, dado que el conjunto blanco cuenta con jugadores capaces de marcar la diferencia.

Sobre su valoración del jugador marfileño, Yan Diomande, dijo Cubarsí en declaraciones a la cadena "ESPN": "Diomande ha mostrado un gran nivel en los últimos partidos, y el Real Madrid ya tiene ideas muy claras en su manera de jugar. Tenemos que concentrarnos bien para intentar pararlo, y también al resto de jugadores, para reducir al máximo las ocasiones que puedan generar y darnos a nosotros mayores oportunidades de conseguir la victoria".

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En cuanto al delantero brasileño, Endrick, el internacional español dijo: "Endrick es un jugador muy bueno y tiene un gran potencial. Quizá no tuvo muchas oportunidades al principio, pero ahora ha empezado a coger el ritmo de los partidos y a recuperar su nivel. Es también uno de los jugadores a los que debemos prestar mucha atención".

Sobre la ausencia de Vinicius Junior en el Clásico y si esto beneficia al Barcelona, Cubarsí respondió: "Sinceramente, no nos centramos mucho en los jugadores que tiene el rival. Cuando conocemos el once titular, nos preparamos mentalmente para enfrentarnos a los jugadores que necesitaremos parar, pero también tenemos en cuenta a los jugadores que están en el banquillo".

Respecto a cómo se prepara para enfrentarse a la estrella francesa, Kylian Mbappé, dijo: "Mbappé es un jugador con un enorme potencial y puede marcar la diferencia él solo. Hay que mantener la concentración durante los noventa minutos, porque sabes que es capaz de decidir el partido en cualquier momento. Por eso debemos estar al máximo nivel de concentración ante él".



