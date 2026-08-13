El defensa de Egipto pone rumbo a la Serie A

El jugador egipcio Omar Fayed llegó este jueves a Italia, como paso previo para completar su traspaso a uno de sus clubes procedente del Fenerbahçe turco, según un informe periodístico.

El destacado periodista italiano Fabrizio Romano señaló que el Fenerbahçe alcanzó un acuerdo para vender a Fayed al Frosinone italiano, antes de que el defensa de 23 años viajara para someterse al reconocimiento médico y firmar los contratos.

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Fayed nació el 4 de julio de 2003, es diestro en la posición de central y mide 1,92 metros.

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del club Al Mokawloon Al Arab, antes de ascender al primer equipo, para después trasladarse al Fenerbahçe en agosto de 2023, con un contrato que se extiende hasta junio de 2027.

Durante su etapa en el Fenerbahçe, Fayed vivió experiencias en calidad de cedido, ya que jugó en el Novi Pazar serbio, luego en el Beerschot belga y, finalmente, en el Arouca portugués en la temporada 2025-2026, antes de regresar al club turco.

Hasta el momento no ha disputado ningún partido oficial con el primer equipo del Fenerbahçe.

En el plano internacional, Fayed representó a las selecciones inferiores de Egipto y disputó los Juegos Olímpicos (París 2024), y cuenta con 10 participaciones con Egipto sub-23, según datos de "Transfermarkt".

Según los informes que revelaron los detalles del acuerdo, el valor del traspaso de Fayed al Frosinone ronda los 500.000 euros, además de bonificaciones, a la espera de que supere el reconocimiento médico y firme los contratos.



