El cuento de hadas de Curazao en el Mundial llega a su fin tras el doblete de Nicolas Pépé

El Mundial acabó para Curazao. Necesitaba vencer a Costa de Marfil para avanzar, pero cayó 0-2 por un doblete de Nicolas Pépé en Filadelfia.

Antes del partido, un relajado Dick Advocaat había dicho que Curaçao «no tenía nada que perder», pero el inicio del encuentro no fue como esperaba. En el minuto 7, la defensa se desordenó.

Un malentendido entre Juriën Gaari y Joshua Brenet provocó una pérdida de balón que Yan Diomande aprovechó para servir a Nicolas Pépé, quien marcó el 0-1.

Tras el gol, Curaçao se replegó y apenas sufrió, aunque Amad Diallo probó con un disparo bloqueado. La “Ola Azul” respondió con intentos de Juninho Bacuna y Tahith Chong.

Tras el descanso, Sherel Floranus rozó el empate, pero su disparo se marchó por encima del larguero. Antes de la pausa de hidratación llegó el golpe final: Pépé recibió un pase en profundidad y batió a Room con un disparo potente al ángulo para el 0-2.

El equipo de Advocaat luchó hasta el final, pero el sueño mundialista terminó. Quedan el gol a Alemania y el valioso empate ante Ecuador.

Costa de Marfil avanza segunda del Grupo E y en octavos espera al segundo del Grupo I: Francia o Noruega, que se midirán esta semana.