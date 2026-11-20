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Ivan Toney podría regresar a la Premier League. Según fuentes británicas, entre ellas el muy fiable Ben Jacobs, el Crystal Palace está interesado en él.

Hace dos semanas, el Crystal Palace nombró a Thomas Frank nuevo entrenador del club. Su misión es mantener al equipo en la Premier League.

Frank, que trabajó durante años con Toney en el Brentford, ha insistido en fichar al inglés de 30 años, que actualmente juega en Arabia Saudí.

Toney es el delantero de referencia del Al-Ahli desde el verano de 2024. Con él en sus filas, el club se proclamó campeón de Asia dos veces seguidas.

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El futbolista, diez veces internacional con Inglaterra, está brillando en la Saudi Pro League. Desde su llegada, ha disputado 108 partidos con el Al-Ahli.

En ellos ha marcado nada menos que 86 goles. Esta temporada ya suma trece tantos en solo nueve partidos.

Queda por ver si el propio Toney estaría dispuesto a fichar por el Crystal Palace. El delantero británico tiene contrato en Arabia Saudí hasta mediados de 2028.

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Toney se encuentra actualmente inmerso en un proceso penal. Es sospechoso de agresión y deberá comparecer ante el juez en 2028.

El caso se verá precisamente durante la Eurocopa de ese año. El delantero intentó cambiar la fecha, pero no lo consiguió.