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El Crystal Palace estudia fichar en enero a Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, para reunirlo con Thomas Frank, su nuevo entrenador. El internacional inglés de 30 años está abierto a regresar a la Premier League mientras el Palace, amenazado por el descenso, busca reforzar su ataque.

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La Eurocopa impulsa su deseo de regresar

Según talkSPORT, el Palace ha identificado a Toney como una opción para el mercado de invierno tras prometer a Frank los recursos necesarios para reforzar una plantilla hundida en el último puesto de la tabla . El delantero, que ya trabajó a las órdenes del técnico danés en el Brentford, quiere aumentar sus posibilidades de entrar en la convocatoria de Inglaterra para la Eurocopa 2028. Esas aspiraciones internacionales sufrieron recientemente un revés cuando no logró cambiar la fecha de una vista judicial que coincide con el torneo .

Sus cifras goleadoras avalan su trayectoria

Toney dejó el Brentford para marcharse a Arabia Saudí en un traspaso de 40 millones de libras durante el verano de 2024 . Se fue del oeste de Londres con 36 goles en 85 partidos de la Premier League. Desde su llegada al Al-Ahli, sus cifras goleadoras han sido aún más impresionantes tanto en las competiciones nacionales como en las continentales.

El jugador de 30 años acumula 87 goles en solo 109 partidos en todas las competiciones con el equipo de la Liga Profesional Saudí y ha desempeñado un papel fundamental en la conquista de dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Su gran momento de forma se ha prolongado en la presente campaña: ya suma 15 goles en 16 partidos, incluidos 14 tantos en 10 encuentros de liga que le sitúan al frente de la tabla de goleadores de la competición.

El ataque del Palace atraviesa serias dificultades

Esa eficacia contrasta con los evidentes problemas del Palace en ataque esta temporada. En sus primeros 10 partidos de la Premier League, el club del sur de Londres ha sumado solo siete puntos y ha marcado únicamente 10 goles. Se ha quedado sin marcar en la mitad de esos encuentros y solo ha conseguido un tanto en sus últimos cuatro partidos.

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Ningún integrante de la actual plantilla ha marcado más de cuatro goles en todas las competiciones, una sequía agravada por la baja por lesión hasta diciembre de Ismaila Sarr, máximo goleador del equipo la temporada pasada. Jean-Philippe Mateta, que anotó 19 tantos el curso anterior, también atraviesa una campaña difícil, con un solo gol hasta ahora en todas las competiciones.

La visita a Coventry abre la lucha por la permanencia

Antes de que pueda llegar cualquier refuerzo invernal, Frank comenzará su etapa el sábado, cuando el Palace visite el CBS Arena para enfrentarse al Coventry City . Una victoria ante el Coventry sacaría al Palace de la zona de descenso y le permitiría superar a su rival en la clasificación. Hasta que regrese Sarr y llegue enero, encontrar una solución inmediata en ataque sigue siendo el reto más urgente de Frank.