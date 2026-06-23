«El club más rico del mundo intentará fichar a Kees Smit»

Según el Daily Mail, Kees Smit interesa al Newcastle United. El centrocampista del AZ vuelve a ser opción tras la inminente salida de Sandro Tonali.

Smit, nacido en Heiloo, interesa también a FC Barcelona y Real Madrid, aunque el millonario Newcastle ha acelerado.

Tonali está a punto de fichar por el Tottenham, que ha ofrecido 90 millones de euros.

Los Magpies la rechazaron y piden unos cien millones, por lo que se espera que el acuerdo se cierre pronto.

Si se concreta esa venta, los ‘Magpies’ irán a por el internacional, aunque el AZ buscará sacar el máximo provecho.

Además, el Newcastle no tiene problemas económicos: desde su compra en 2021 por un consorcio saudí liderado por el Fondo de Inversión Pública (PIF), se estima que sus propietarios son los más ricos del fútbol mundial.

Sin embargo, tampoco se descarta que Smit se quede en el AZ: el jugador de 20 años ha admitido que no le importaría seguir en el AFAS Stadion y el director técnico, Niels van Duinen, se muestra abierto a una renovación.