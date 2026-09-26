El Barcelona recupera su fuerza económica gracias al estadio Spotify Camp Nou, pero la salida temporal del mismo durante la temporada 2027-2028 podría reducir de nuevo su capacidad de gasto.

El diario As señaló que el clásico del dinero en LaLiga está decantado, sin lugar a dudas, a favor del Real Madrid. El club blanco, cuya capacidad de inversión alcanza los 832 millones de euros en salarios de su plantilla deportiva y en fichajes, sigue superando por amplio margen al Barcelona, cuya capacidad es de 582 millones, aunque el club catalán ha empezado a acercarse a él.

El Barcelona se impuso con fuerza durante el mercado de fichajes veraniego de 2026, tras ser uno de los clubes más activos del mercado, ya que gastó 184 millones de euros, la primera vez desde el año 2019 en que su gasto alcanza este nivel.

Pero hay un factor incierto que asoma en el horizonte y que podría entorpecer esta mejora, retrasando el regreso del Barcelona a un nivel similar al del Real Madrid desde el punto de vista financiero: las obras de remodelación del estadio Camp Nou.

El Barcelona vivió durante los últimos años al ritmo de fuertes altibajos y de una gran inestabilidad financiera, hasta el punto de verse obligado a recurrir a los resquicios existentes en las normas de control económico para inscribir a jugadores, o a valerse de la vía judicial, como ocurrió en el caso de Olmo.

En los inicios de la aplicación de las reglas del fair play financiero, el Barcelona vivía una situación de continuo empate con el Real Madrid, e incluso a veces tenía una ligera ventaja sobre él en lo relativo a la capacidad de inversión en jugadores. En la temporada 2014-2015, el Real Madrid podía gastar 347 millones de euros, frente a los 328 millones de euros del Barcelona. Y desde entonces, ambos clubes continuaron creciendo casi al mismo ritmo.

En la temporada 2019-2020, y antes de que estallara la pandemia de coronavirus y de la caída de ingresos que provocó, el Barcelona era el superior en este aspecto, pues el límite salarial del Barcelona alcanzó los 656 millones de euros, frente a los 641 millones de euros del Real Madrid.

Luego llegó la catástrofe, y la diferencia entre los dos modelos fue un factor decisivo. Mientras que el Real Madrid no gastó en ningún momento la totalidad de su límite salarial, lo que le permitió amortiguar los efectos de la crisis del coronavirus, el Barcelona agotaba casi por completo su límite.

El club catalán gastaba sumas enormes en sus jugadores, con salarios que contribuyeron a empujarlo hacia el caos financiero. En la temporada 2021-2022, el Barcelona registró un récord negativo y, por primera vez, apareció un límite salarial para el club por un valor de 144 millones de euros en negativo. Dicho de otro modo, el Barcelona, según la normativa, tenía prohibido gastar un solo euro en salarios de sus jugadores o fichar a nuevos jugadores.

Así, el clásico del dinero pasó de una situación de empate a un dominio a favor del Real Madrid, pues el club blanco continuó su crecimiento y alcanzó en la temporada 2021-2022 un límite de gasto de 739 millones de euros para este apartado.

El Barcelona no logró reducir la diferencia sino de forma temporal en la temporada 2022-2023, cuando recurrió a lo que se conoció como las "palancas económicas" y elevó su límite hasta los 648 millones de euros.

Y solo un año después, el Barcelona volvió a la realidad, tras sufrir su límite una reducción de 444 millones de euros.

Desde entonces, el club catalán siguió una política de austeridad que abarcó sus secciones deportivas y también sus gastos estructurales, además de que logró cerrar importantes contratos de patrocinio con Nike y Spotify, coincidiendo con la reapertura del estadio Camp Nou. Este último punto es el factor más importante en el proceso de recuperación, pues las obras de remodelación del estadio le privaron, durante el periodo de recuperación, de una importante fuente de ingresos derivada de la asistencia de aficionados a los partidos.

Además, los palcos de lujo se convirtieron en una auténtica mina de dinero, ya que el club aseguró de hecho unos ingresos de 350 millones de euros, y aspira a llevarlos hasta los 700 millones de euros.

Pero hay un interrogante en el camino de esta recuperación: ¿qué ocurrirá en la temporada 2027-2028? El Barcelona se verá obligado a regresar al estadio de Montjuïc, lo que provocará un descenso considerable en sus ingresos y, en principio, se espera que ello conlleve una nueva reducción en el límite salarial del club.

Con todo, el club mira con optimismo hacia el futuro, ya que prevé que sus ingresos alcancen los 1.450 millones de euros en la temporada 2030-2031.

Habrá que seguir si la diferencia en el límite salarial continuará reduciéndose, pues la diferencia se recortó esta temporada en 78 millones de euros, hasta situarse en 250 millones de euros. Aun así, el Real Madrid sigue disfrutando de una posición financiera sólida. El club registró este año un nuevo récord en el límite salarial y sigue siendo el rey del mercado de fichajes y el que mayor capacidad de gasto tiene.



