Manchester City ha intensificado sus movimientos para fichar al neerlandés Cody Gakpo, extremo del Liverpool, antes del cierre del mercado de fichajes, en su búsqueda de un refuerzo ofensivo tras la marcha de Omar Marmoush y Savinho al Tottenham Hotspur, mientras las negociaciones con los representantes del jugador han entrado en una fase avanzada.

Fabrizio Romano, especialista en noticias de fichajes, señaló que el Manchester City trabaja con seriedad para cerrar el fichaje de Gakpo, y confirmó que hay avances en las negociaciones con el entorno del jugador, quien según informes anteriores desea abandonar el Liverpool durante el actual periodo de traspasos.

Romano explicó que la postura del Liverpool respecto a la salida del extremo neerlandés está ligada a una condición fundamental, que consiste en que el club logre fichar a un sustituto adecuado antes de dar su aprobación definitiva a su traspaso al Manchester City.

El movimiento del Liverpool para asegurar un sustituto de Gakpo llega en un momento en el que el club busca reforzar sus opciones ofensivas, ya que los informes apuntan a que está cerca de fichar a Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, además de haber entrado en negociaciones por Ismaïla Sarr, jugador del Crystal Palace.

Gakpo participó con el Liverpool en el último enfrentamiento ante el Nottingham Forest y dio la asistencia del primer gol a su compañero Alexander Isak, mientras que el extremo español Víctor Muñoz se llevó los focos tras entrar como suplente y marcar un magnífico gol que le dio a su equipo el empate 2-2.

El Manchester City busca reforzar la posición de extremo tras la marcha de Marmoush y Savinho, lo que ha convertido a Gakpo en una de las principales opciones que baraja el club antes del cierre del mercado de fichajes.

Gakpo había renovado su contrato con el Liverpool por cinco temporadas tras la conquista del título de la Premier League en 2025, por lo que su futuro se ha convertido en objeto de gran interés a medida que se acerca la fecha de cierre del mercado de fichajes.