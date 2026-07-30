El Bayern de Múnich se dirige a prolongar el contrato de su director deportivo, Max Eberl, ante la gran satisfacción dentro del club por su trabajo durante el último periodo, pese a la polémica que se generó sobre su futuro tiempo atrás.

Según el periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", las previsiones apuntan a una renovación del contrato de Eberl más allá de 2027, subrayando que no había ningún indicio de una salida anticipada, sino todo lo contrario.

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Plettenberg hizo referencia a las declaraciones del presidente honorífico del club, Uli Hoeness, quien dijo este jueves: "Estaba muy enfadado conmigo mismo. No traté a Max de la manera adecuada antes de la final de Copa (cuando puse en duda su futuro con el Bayern de Múnich), y le pedí disculpas".

Y añadió Hoeness, en respuesta a una pregunta sobre la renovación del contrato de Eberl: "En este momento, diría que la probabilidad de que ocurra es del 100%".

Plettenberg señaló que el futuro de Eberl estará en el orden del día de la próxima reunión del consejo de supervisión, en agosto, indicando que Hoeness y los miembros del consejo sienten una gran satisfacción por la planificación temprana para reforzar al equipo, especialmente tras la incorporación del alemán Nathaniel Brown y del marroquí Ismaël Saibari.

Y agregó que la dirección del Bayern desvía actualmente su atención hacia el capítulo de las salidas, donde destacan João Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza entre los principales candidatos a abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano.

Hoeness también había elogiado a la estrella de Marruecos, señalando que Saibari llamó su atención en el Mundial 2026.