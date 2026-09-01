El Chelsea cierra un fichaje destacado procedente del Atalanta

El Chelsea cerró su acuerdo para fichar al defensa internacional italiano Honest Ahanor procedente del Atalanta, con la incorporación oficial del jugador a la disciplina del equipo prevista para 2027.





Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta durante la pasada temporada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haber llegado al equipo procedente del Génova en julio de 2025.

El destacado nivel que ofreció Ahanor con su club contribuyó a que tuviera la oportunidad de representar a la selección absoluta italiana, disputando sus dos primeros partidos a nivel internacional durante el pasado mes de junio.





Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Chelsea incorpora oficialmente a Honest Ahanor procedente del Atalanta en una operación valorada en 40 millones de libras esterlinas que comienza en junio de 2027".

Y añadió Romano: "El joven defensa italiano, de 18 años, se unirá al Crystal Palace en calidad de cedido por el Atalanta".



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