El cedido del Ajax brilla en el extranjero con dos goles

Don-Angelo Konadu fue el gran protagonista este viernes por la noche con el Lommel SK. El delantero de veinte años, cedido por el Ajax al club belga, marcó dos goles en la victoria por 1-3 a domicilio ante el SK Beveren. Así llegó a su fin una impresionante racha como local del Beveren, que llevaba nada menos que 530 días invicto en su propio campo.

Konadu apareció por primera vez a los 24 minutos. El atacante ganó su duelo aéreo con Moïse Kaboré en un saque de esquina y cabeceó el balón de forma imparable al fondo de la portería defendida por Nacho Schenk.

Sin embargo, el Beveren empató poco antes del descanso. El exdelantero del RKC Waalwijk Chris Lokesa inició una jugada en el minuto 41, tras la cual Christian Brüls le habilitó con un precioso taconazo para que anotara el gol del empate.

Tres minutos después del descanso, Konadu volvió a golpear. Juho Talvitie irrumpió por la banda derecha, superó a varios rivales y dejó el balón atrás para el jugador cedido por el Ajax. El delantero mantuvo la calma y marcó su segundo de la noche.

El Lommel amplió la ventaja en el minuto 56 por medio de Lucas Schoofs. El centrocampista cabeceó con potencia un saque de esquina de Olivier Rommens y estableció así el 1-3 definitivo. Poco después, Schoofs también estrelló un balón en el poste, mientras que el Beveren apenas volvió a generar peligro.

Para Konadu, su doblete supuso un impulso bienvenido. El atacante de veinte años marcó en su debut ante el Westerlo, pero después se quedó sin ver puerta en cuatro partidos consecutivos. Ante el Beveren puso fin de manera convincente a esa racha sin goles.

El Ajax seguirá con interés el rendimiento de Konadu en Bélgica. El club de Ámsterdam cedió al delantero al Lommel el pasado verano para que adquiriera más experiencia a nivel sénior. Con su doblete en la Jupiler Pro League, Konadu suma ya tres goles en seis partidos.