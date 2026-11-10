Nuevas imágenes del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid revelaron la reacción de Alejandro Baldé, después de que se enterara de la decisión del técnico Hansi Flick de recurrir a su compañero Frenkie de Jong en la posición de lateral derecho durante la segunda parte.

El Barcelona logró una valiosa victoria en el campo de su anfitrión, el Atlético de Madrid, por 2-1, pero el encuentro fue testigo de una llamativa escena en el banquillo del conjunto catalán, que salió a la luz dos días después del enfrentamiento.

Flick sorprendió a sus jugadores con la decisión de alinear a De Jong en la posición de lateral derecho, tras optar por confiar en la experiencia del centrocampista neerlandés y en su capacidad para leer las situaciones tácticas con el fin de resolver los problemas del equipo en la banda derecha.

Según informó el diario catalán "Sport", las cámaras de la cadena "DAZN" captaron una conversación entre Flick y De Jong antes de la participación de este último, en la que el técnico alemán se acercó a su jugador y le preguntó si estaba preparado para ocupar la posición de lateral derecho, a lo que el neerlandés aceptó la tarea con una sonrisa y sin mostrar objeción alguna.

La sorpresa llegó cuando De Jong transmitió la decisión a sus compañeros, al informar a Gavi y a Wojciech Szczesny de que jugaría en la banda derecha de la línea defensiva, lo que provocó una sensación de incredulidad entre los presentes.

Incluso Toncara tuvo que explicar lo que sucedía a Álex Campos, mientras varios jugadores seguían la conversación con interés para conocer los detalles de la sorprendente decisión.

La reacción de Baldé

Alejandro Baldé fue uno de los jugadores que presenció esta situación, pues el lateral izquierdo apareció con un gesto serio mientras De Jong hablaba de su nueva tarea, como si se preguntara el motivo por el que el técnico no contaba con él.

Las imágenes no revelan lo que realmente pasaba por la mente de Baldé, pero cobraron un interés adicional teniendo en cuenta la situación del jugador en el último período, después de que su presencia en los planes del técnico alemán disminuyera.

El futuro de Baldé ha sido objeto de especulaciones durante las últimas semanas, con su nombre vinculado a una posible salida del Barcelona en el mercado de fichajes invernal.

Por el contrario, Flick mostró de nuevo su disposición a realizar cambios poco convencionales en las posiciones de sus jugadores, tras apostar por las cualidades y la experiencia de De Jong para desempeñar el papel de lateral derecho ante el Atlético de Madrid.

La decisión resultó acertada en el aspecto técnico, después de que el Barcelona saliera con los tres puntos del estadio Metropolitano, pero también dejó una de las escenas más comentadas en el banquillo del conjunto catalán.