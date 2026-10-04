El caso Negreira: Tebas desmiente las acusaciones de pasividad de LaLiga

El diario El Debate publicó un informe en el que aseguraba que la Unión Europea no había recibido ninguna información por parte del Gobierno español, el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española o LaLiga desde que el caso Negreira salió a la luz, hace 44 meses.

Sin embargo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, desmintió esta información a través de un mensaje que publicó en sus cuentas de redes sociales.

El diario Mundo Deportivo publicó las palabras de Tebas, quien aclaró: "Lo publicado por el diario El Debate no es cierto. Las fechas y los documentos lo demuestran".

Y afirmó: "El caso Negreira salió a la luz el 15 de febrero de 2023. Y el 21 de febrero, es decir, solo seis días después, envié, en mi condición de presidente de LaLiga, una carta a la UEFA sobre estos hechos, acompañada de un informe jurídico, documentos relativos a los pagos y un dosier de prensa que incluía coberturas de medios de comunicación nacionales e internacionales".

Tebas añadió: "Por lo tanto, no es cierto que LaLiga se limitara a participar en la causa penal".

Y recalcó: "Nos dirigimos a la UEFA 6 días después de conocer los hechos, mientras que otros necesitaron años, y meses antes de dimitir de la junta directiva de la Federación Española".

Y prosiguió: "Antes de construir otro relato sobre la supuesta inacción por parte de LaLiga, habría sido preferible verificar la información con la Liga. Los documentos existen, llevan fechas claras y desmienten ese relato".



