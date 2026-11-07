El capitán del Valencia desafía: no merecí la expulsión ante el Real Madrid

José Gayà, capitán del Valencia, defendió la entrada que le valió la expulsión con tarjeta roja directa durante el enfrentamiento ante el Real Madrid, que terminó con victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, la tarde de este sábado, en el marco de la competición de LaLiga.

Gayà, en declaraciones a la prensa tras el partido, comentó sobre la decisión del árbitro: "No he vuelto a ver la jugada, pero tenía que parar el ataque. Es cierto que mi entrada fue fuerte, pero en ningún momento tuve la intención de hacerle daño al jugador".

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Y añadió el capitán del Valencia: "Creo que las imágenes muestran que no entré con los tacos, sino que tenía el pie bajo".

Y continuó: "No sé si el árbitro me expulsó por la fuerza de la entrada o porque era el último defensa. Estaba en una mala posición defensiva, pero para mí la jugada solo merecía tarjeta amarilla".

Gayà recibió la tarjeta roja directa en el minuto 79, tras su entrada sobre Kylian Mbappé, quien había marcado el tercer gol del Real Madrid en el minuto 75, por lo que el Valencia disputó los últimos minutos del partido con diez jugadores.

Federico Valverde había adelantado al Real Madrid en el minuto 28, antes de que Arda Güler añadiera el segundo gol para los visitantes en el minuto 36, y después Mbappé cerró el triplete, con lo que el conjunto blanco se colocó como subcampeón de la tabla de LaLiga con 30 puntos, empatado con el líder Barcelona, que se enfrentará el domingo a domicilio con el tercer clasificado, el Atlético de Madrid, que tiene 28 puntos.