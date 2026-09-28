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imago-sport-1083898771.jpgKirchner-Media
Rian Rosendaal
Traducido por

El campeón del mundo de 2014 emite un juicio durísimo sobre la fallida Alemania

Alemania
J. Klopp

Bastian Schweinsteiger se muestra muy crítico con Alemania. El campeón del mundo de 2014 considera que la actual generación de internacionales no puede compararse con las exitosas selecciones alemanas del pasado.

Alemania comenzó la fase de grupos de la Nations League con un empate 1-1 ante Países Bajos, que rescató un punto in extremis. Después llegó una bochornosa derrota por 0-1 ante Grecia. Las críticas al seleccionador Jürgen Klopp ya van en aumento.

«Ya no somos un gran equipo. Nos hemos vuelto mediocres. Ya no tenemos jugadores que puedan marcar la diferencia. Incluso Grecia tiene a Karetsas, Tzolis y Pavlidis, jugadores que sí marcan la diferencia. Espero que Klopp construya un equipo que juegue al fútbol al estilo de Klopp», señaló un sorprendido Schweinsteiger en su análisis en ARD.

Klopp convocó a un total de 44 jugadores para los cuatro partidos de la Nations League. Según Schweinsteiger, esa forma de trabajar no tiene por qué ser mala y, de hecho, es positivo dar una oportunidad a nuevos internacionales. «Klopp debe examinar a cada jugador que pueda entrar en consideración».

El crítico Schweinsteiger hace una excepción con Joshua Kimmich. «Si tenemos que sacar el balón jugado desde atrás, él es el único que puede dar pases creativos. Si no está, se complica.»

UEFA Nations League A
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Alemania
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Serbia
SER

Alemania tendrá una nueva oportunidad en la Nations League el 1 de octubre ante Serbia. Tres días después, el 4 de octubre, llegará el partido fuera de casa contra Grecia. La fase de grupos se cerrará el 16 de noviembre con un partido en casa ante Países Bajos en Berlín.

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