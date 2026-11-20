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La antigua joya del BVB Paris Brunner estaría a punto de ampliar antes de tiempo su contrato con el AS Mónaco.

Según informa RMC Sport, Brunner y el club de la primera división francesa ya habrían acordado las condiciones de un nuevo contrato. El acuerdo vincularía al atacante con el Mónaco durante dos años más, hasta 2030.

Según el informe, varios clubes importantes se habían interesado por Brunner, que dio el salto en el Mónaco al comienzo de esta temporada . En 13 partidos disputados hasta ahora entre todas las competiciones en la temporada 2026/27, el jugador de 20 años ya suma ocho goles y una asistencia. Sus buenas actuaciones tuvieron entre sus recompensas el debut con la selección alemana sub-21 a finales de septiembre. Brunner firmó un doblete en su primer partido, en la victoria por 4-0 en Letonia .

¿Podría el BVB recuperar a Paris Brunner?

¿Se plantea el BVB recuperar a su antiguo gran talento ante su buena progresión? «Es interesante, por supuesto, pero al fin y al cabo es un exjugador del Borussia Dortmund», se limitó a decir a mediados de octubre el director general deportivo Lars Ricken . Según varios informes, cuando vendió a Brunner al Mónaco en 2024, el BVB se aseguró un denominado «matching right» . Gracias a ese derecho, el Dortmund sería informado de la cuantía de cualquier oferta de otro club y podría igualarla para fichar a Brunner.

Getty Images

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El campeón de Europa y del mundo sub-17 en 2023 fue cedido por el club de la Ligue 1 al Cercle Brujas, en Bélgica, nada más dejar Dortmund rumbo al Mónaco. Tras un año irregular allí , regresó al AS Mónaco en 2025, pero apenas tuvo protagonismo la temporada pasada .

Paris Brunner brilla en el Mónaco con su nuevo entrenador

Sin embargo, la situación de Brunner en el Mónaco cambió drásticamente para bien con el nuevo entrenador, Filipe Luis, que asumió el cargo en verano. «Paris es un jugador fabuloso», elogió Luis tras la gran actuación de Brunner en el duelo destacado contra el Olympique de Marsella a finales de agosto , cuando el internacional alemán en categorías inferiores marcó los dos goles de la victoria por 2-0 y brilló especialmente con una magnífica jugada individual que selló el resultado. «Tiene esa pasión, esas ganas de darlo todo», afirmó Luis, que también destacó la alegría con la que juega Brunner y su ejemplar trabajo en la presión.

Tras diez jornadas, Brunner y sus compañeros ocupan actualmente el séptimo puesto de la Ligue 1. El sábado por la noche, el Mónaco necesita ganar en casa al AJ Auxerre para no perder contacto con el grupo de cabeza.