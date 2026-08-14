El sí al frustrado traspaso de Said El Mala al BVB

Por Jochen Tittmar

La retirada de Borussia Dortmund del pulso por Said El Mala, tras semanas de duras negociaciones y varias ofertas rechazadas, lanza una señal clara. Desde el punto de vista deportivo y financiero, el final deliberadamente elegido de este pulso era la consecuencia lógica.

Nadie discute el talento de El Mala. Con 13 goles y cinco asistencias, el joven firmó una sólida primera temporada con el 1. FC Colonia. Aun así, los hechos siguen siendo concluyentes: se trata de exactamente una temporada exitosa en el fútbol profesional. Sin participación en una competición europea, sin partidos regulares cada tres días.

El BVB nunca había pagado mucho más de 30 millones de euros por un fichaje en su historia. Ahora, gastar bastante más de 50 millones, incluidos bonus, por un jugador de 19 años sin experiencia internacional habría sido sencillamente irresponsable. Al margen, además, de la enorme presión que esa elevada cifra habría supuesto de golpe para el futbolista.

En el pasado, el BVB fue criticado en ocasiones por dejarse arrastrar en negociaciones complicadas. Por eso, la actuación consecuente de la cúpula es también un paso en la dirección correcta. Al definir claramente su límite de dolor y mantenerlo ahora, el Borussia envía un mensaje contundente al mercado de fichajes: el Dortmund no se deja extorsionar. Idealmente, esta firmeza refuerza su propia posición negociadora de cara a futuras ventanas de traspasos.

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El BVB ahora puede cerrar varias carencias de la plantilla

Además, un traspaso récord de esta magnitud habría mermado con fuerza el presupuesto restante. Ahora hay, sin duda, presión de tiempo y el plan B o los planes B deberían cerrarse lo antes posible. Aun así, ahora hay un mayor margen de maniobra y se puede repartir el dinero ahorrado entre varios frentes. Al fin y al cabo, la plantilla todavía necesita profundidad y calidad en varias posiciones.

Porque no basta, ni mucho menos, con incorporar a un extremo rápido y con regate como sustituto de El Mala: Dortmund necesita sobre todo con urgencia a un mediocentro defensivo estratégico, fuerte en el juego y en los duelos, así como a un lateral derecho tras la salida de Yan Couto.

Renunciar a El Mala puede doler a algunos aficionados del BVB a primera vista, pero al mismo tiempo es una victoria del sentido comercial. El BVB demuestra criterio, preserva su equilibrio financiero y pisa el freno en el momento adecuado.

El no al frustrado traspaso de Said El Mala al BVB

Por Tim Ursinus

Por supuesto, es comprensible que el BVB acabara harto de las desorbitadas exigencias del 1. FC Colonia. Sin embargo, Borussia Dortmund también deja escapar una oportunidad enorme. Probablemente no vuelva a presentarse una ocasión así para hacerse con el internacional alemán en potencia de una forma tan "barata".

El potencial de Said El Mala es indiscutible, y su camino hacia la élite mundial parece posible. Que su valor de mercado vaya a bajar si sigue en Colonia es más que improbable, salvo quizá en caso de descenso del conjunto renano.

Además, con el entrenador Rene Wagner tendrá todavía más oportunidades para demostrar sus cualidades. El Mala goza de una enorme consideración por parte del técnico y debería tener garantizado un puesto como claro jugador diferencial. Eso ya se percibía poco después de la separación de Lukas Kwasniok.

Así que el BVB también podría haber puesto una o dos millones más, que es en lo que al final fracasó la operación. No pueden haber estado ya tan lejos ambos clubes. Sobre todo porque el Borussia estaba, evidentemente, plenamente convencido de las cualidades del jugador de 19 años.

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El BVB probablemente habría podido vender a Said El Mala con beneficio

De lo contrario, Lars Ricken y compañía no habrían sido tan insistentes ni habrían participado en tantas rondas de negociación. Aun así, se desvanece la perspectiva de irrumpir en nuevas dimensiones con un fichaje de este calibre —y la contratación del talentoso extremo lo habría sido sin duda— y de mandar un aviso a la competencia directa.

Además, habría sido muy posible que El Mala se convirtiera en el próximo gran pelotazo de Dortmund. En los tiempos actuales, no parece utópico que, en una futura venta, hubiera alcanzado cifras en la órbita de Ousmane Dembele, Erling Haaland o Jude Bellingham. No es casualidad que ya hayan llamado a su puerta algunos clubes de nivel medio de la Premier League, como Brentford. El Mala ya tiene mercado en Inglaterra.

Si El Mala se mantiene sano, eso no debería cambiar. Al fin y al cabo, su atractivo estilo de juego y su ya marcada sangre fría de cara a portería prometen suficiente espectáculo como para abrir al máximo las carteras de los asquerosamente ricos propietarios de clubes. Ahora el BVB probablemente nunca llegará a saber todo lo que habría sido posible.