El Real Madrid vive, en estos momentos, un estado de duda y desconfianza hacia los árbitros, y la tensión alcanzó sus niveles más altos tras la expulsión de Vinicius Junior ante el Villarreal, además de las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, sobre los vídeos que emite el canal de televisión del Real Madrid.

El diario Sport señaló que la chispa de la indignación estalló de forma evidente en el estadio Santiago Bernabéu, durante los primeros minutos del partido del Real Madrid contra el Sevilla, donde el malestar se convirtió en protesta abierta.

La grada sur, donde se sitúa el grupo de aficionados del equipo conocido por la animación organizada, fue la más contundente en su postura contra LaLiga, además de ser la más cercana al palco principal en el que se sienta Florentino Pérez, presidente del club.

Antes del inicio del partido, los aficionados desplegaron una enorme pancarta con un mensaje que no admite interpretaciones: "Esto no es fútbol, esto es Tebas y Negreira".

Y un detalle no pasó desapercibido: Tebas y Negreira estaban escritos con los colores del Barcelona, el azul y el rojo, en alusión directa al club catalán y al caso Negreira, que sigue muy presente en la mente de la afición del Real Madrid.

La pancarta no fue más que el principio. La protesta visual estuvo acompañada por una serie de cánticos dirigidos contra la Federación Española de Fútbol, contra Tebas y contra el club catalán, en expresión de un descontento que superó los límites de la grada de animación organizada.

Durante los cinco primeros minutos del partido, el estadio del conjunto blanco convirtió el encuentro en un escenario de protesta. Desde las gradas se alzaron potentes cánticos, entre ellos "corrupción en la Federación", "Tebas vete ya", "Laporta sigue pagando" y "Negreira sigue dirigiendo los partidos".

Este ambiente reflejó el estado de enfrentamiento abierto que vive el club con las instituciones del fútbol español.