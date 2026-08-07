Josip Sutalo parece estar afrontando sus últimas semanas en el Ajax. Según el medio croata Sportske Novosti, el defensa de 26 años tiene nada menos que tres ofertas sobre la mesa.

Tras tres temporadas decepcionantes en Ámsterdam, Sutalo está abierto a una salida. Eso sí, los clubes interesados primero tendrán que alcanzar un acuerdo con el Ajax.

De momento, no es el caso. Según las informaciones croatas, el Ajax pide unos 15 millones de euros por Sutalo.

El Benfica es mencionado como uno de los tres interesados. Además, Sutalo también despertaría interés de clubes de la Premier League.

En Lisboa, Sutalo puede convertirse en el sucesor de Antonio Silva. Fue vendido al AFC Bournemouth por 25 millones de euros.

En 2023, el Ajax pagó nada menos que 20,5 millones de euros al Dinamo Zagreb por Sutalo. Ahora, la directiva del club se conforma con asumir una pérdida de varios millones.

Sutalo todavía no ha jugado esta temporada con el Ajax. El central regresó del Mundial con molestias.