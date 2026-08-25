El Bayern de Múnich toma medidas tras el desmayo de Musiala

El Bayern Múnich decidió no alinear a su estrella alemana Jamal Musiala en el partido inaugural del equipo en la Bundesliga, al considerar que el duelo ante el Stuttgart previsto para el viernes llega demasiado pronto para el jugador, que sufrió dos desmayos en el último periodo.

Según reveló el diario "As" español, citando al periódico alemán «Bild», Musiala se perderá el inicio del camino del Bayern Múnich en la Bundesliga, después de haberse ausentado también del partido de la Supercopa de Alemania la semana pasada, mientras sigue un plan de rehabilitación y seguimiento especial tras los dos episodios que sufrió recientemente.

Musiala se había desplomado sobre el terreno de juego el 15 de agosto durante el partido amistoso ante el Leipzig, antes de sufrir un episodio similar apenas tres días después frente al Heidenheim.

Los dos episodios de desplome que sufrió el jugador están relacionados con un trastorno neurológico que provoca lo que se conoce como «crisis de ausencia», periodos temporales durante los cuales la persona pierde la consciencia o la capacidad de respuesta. El propio Musiala había hablado de estos episodios tras los dos incidentes.

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Tras esos acontecimientos, el cuerpo médico realizó ajustes en la dosis del medicamento que toma Musiala, con el objetivo de recuperar el control logrado durante la temporada pasada, mientras el jugador continúa con sus entrenamientos de forma individual desde el pasado jueves.

Según los médicos que supervisan el estado de Musiala, el jugador puede seguir practicando fútbol, ya que no sufre ningún problema físico que le impida jugar. Sin embargo, el objetivo por el momento es dar a la nueva dosis del medicamento el tiempo suficiente para mostrar su efecto, un proceso que suele durar entre 10 y 14 días.

El Bayern Múnich planea permitir que Musiala regrese gradualmente a los entrenamientos grupales durante la semana en curso, de modo que su participación en la segunda jornada de la Bundesliga ante el Schalke, fuera de casa, sea la fecha más cercana para su vuelta a los partidos, si las cosas transcurren según el plan establecido por los cuerpos médico y técnico.