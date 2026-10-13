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La gran promesa Jonas Urbig defenderá, como se esperaba, la portería del Bayern de Múnich en su visita al Viking Stavanger en la Champions League (21:00 horas/Prime Video).

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El jugador de 23 años sustituye al tocado Manuel Neuer en la Lyse Arena, sobre un césped artificial poco habitual. Neuer, de 40 años, se sienta en el banquillo del conjunto muniqués pese a sus molestias en el pie.

El entrenador Vincent Kompany introduce seis cambios en su equipo ante los noruegos tras el 2-2 frente al FC Augsburgo. Además de Urbig, Min-Jae Kim, Nathaniel Brown, Konrad Laimer, Tom Bischof y Lennart Karl forman parte del once inicial del equipo con más títulos de liga. Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic e Ismael Saibari se sientan en el banquillo.

La alineación del FC Bayern: