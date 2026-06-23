«¡El Barcelona sonríe!»... Una reacción emocionante a las declaraciones de Álvarez

El delantero argentino Julián Álvarez sorprendió tras el partido contra Austria al anunciar su deseo de dejar el Atlético de Madrid, lo que generó indignación en el club. los “rojiblancos”, que estudian demandar al Barcelona por considerarlo responsable de estas palabras.

Álvarez afirmó: «Lo mejor para todos es que me vaya, quiero cumplir mi sueño. No puedo fingir; intento ser sincero. He hablado con el Atlético y creo que lo mejor para todos es que me vaya». Estas palabras eran las que aguardaba el Barcelona —y le han alegrado— para negociar en mejores condiciones.

Indignación en Madrid y silencio en Barcelona.

Las palabras del argentino han enfurecido al Atlético, que acusa al Barça de faltar al juego limpio y evalúa demandarlo, mientras el club azulgrana guarda silencio.

La operación se complicó tras la negativa del Atlético a vender y la oferta del Real Madrid de 150 millones, cifra que elevó el valor de mercado del jugador y puso al Barcelona en aprietos.

Un paso decisivo

El Barça sabía que la operación solo avanzaría si Álvarez expresaba su deseo de irse, lo que ya ha sucedido y le da una baza clave en las negociaciones.

El Barça aguarda los siguientes movimientos y, de momento, no reaccionará a las palabras del jugador, prefiriendo observar la respuesta colchonera antes de su ofensiva final tras el Mundial.

Oferta de 100 millones… y un techo de 120

El Barça ofreció 100 millones. y podría elevarlo hasta 120 millones, aunque no pagará los 150 que ofreció el Real Madrid y exige el Atlético. La negociación podría alargarse semanas.