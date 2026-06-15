Tres representantes de la agencia Global Assis, que gestiona al extremo mallorquín Yan Vergili (19 años), se reunieron este lunes en la Ciudad Deportiva con Deco, director deportivo del Barcelona, para negociar su regreso tras el descenso del Mallorca a Segunda División.

Según Mundo Deportivo, participaron Álvaro Aiquan, Isaac García y el exfutbolista Nacho Monreal. En la reunión se abordaron los detalles de su regreso, pese al interés de otros clubes. Durante la recta final de la temporada, el jugador se centró en mantener al Mallorca en Primera, experiencia que aceleró su maduración.

El extremo de Vilassar de Mar jugó 31 partidos de Liga con el Mallorca esta temporada, marcó dos goles y dio seis asistencias, fue titular en 11 encuentros y sumó 1796 minutos, aunque perdió su sitio con la llegada de Demichelis y su 4-4-2 sin extremos. Además, jugó tres partidos de Copa del Rey como suplente, con 28 minutos.

El Barça tiene un acuerdo con el Mallorca desde el 28 de agosto de 2025 que le reserva el 40 % de cualquier futura venta y el derecho de tanteo. El jugador firmó hasta 2030 con una cláusula de 30 millones, reducida a 12 si el Mallorca descendía, como así fue, lo que facilita su vuelta a un precio menor.