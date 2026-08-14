¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Hansi FlickGetty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

El Barcelona responde: ¿será Luis Suárez la alternativa al fichaje de Álvarez?

Fichajes
Luiz Suárez
Julián Álvarez
Barcelona
Atlético Madrid
Sporting de Lisboa
Primera División
Colombia
Argentina
España
Portugal

Se acaba el tiempo

El club Barcelona se pronunció sobre las informaciones que lo vinculaban con la incorporación de Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, como opción alternativa en caso de que no prosperen sus intentos por fichar al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Cabe recordar que el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano aseguró que Luis Suárez, de 28 años, está sobre la mesa del Barcelona como una de las alternativas planteadas, en caso de que el intento de contratar a Álvarez no evolucione de forma positiva.

Sin embargo, fuentes del club catalán desmintieron al diario español "Mundo Deportivo" estas informaciones de forma categórica poco tiempo después, asegurando que la apuesta del Barça se centra en el delantero argentino del Atlético de Madrid, algo que es ampliamente conocido.

El delantero argentino continúa con sus intentos por presionar para completar su traspaso al Barcelona, mientras que el club catalán mantiene su interés en ficharlo, al considerarlo el plan A evidente para Hansi Flick y Deco.

El Barcelona, en caso de que su intento por contratar al delantero argentino se complique, deberá activar las alternativas, ya que el club no podrá esperar indefinidamente, pero el Barça asegura que Luis Suárez no es una de esas opciones.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google