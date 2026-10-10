El Barcelona repite la gesta de 2013 y persigue un nuevo récord

Gracias a su victoria por 3-0 sobre el Getafe, el Barcelona, dirigido por su entrenador Hansi Flick, logró igualar el mejor arranque de la historia del club catalán.

El Barcelona mantiene el pleno de puntos hasta el momento en LaLiga, al conseguir la victoria en las primeras 8 jornadas del campeonato.

El diario Mundo Deportivo señaló que el equipo del técnico Flick repitió el mismo arranque que logró el conjunto del entrenador Tata Martino en la temporada 2013-2014.

El equipo del entrenador Martino no pudo mantener su racha de victorias en la novena jornada, después de empatar sin goles ante el Osasuna; sin embargo, el conjunto conservó su registro invicto hasta la jornada 14, antes de caer por 0-1 ante el Athletic de Bilbao por 1-0 en el estadio de San Mamés.

Tras igualar el mejor arranque de la historia del club en la Liga, el reto para Flick y sus jugadores consiste en superar este récord durante la próxima semana.

Pero la tarea no será fácil, ya que el conjunto catalán visitará al Real Betis, actualmente tercero en LaLiga, en el estadio de La Cartuja, el próximo sábado.

Flick comentó sobre este logro: "Lo más importante es pensar en el próximo partido, ante el Galatasaray. Queremos hacer historia, pero lo más importante es que los jugadores están implicados en el trabajo con gran concentración".