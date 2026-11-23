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Los altos cargos del Barcelona, ya sean Joan Laporta, Deco o Hansi Flick, siguen repitiendo en público un mensaje positivo sobre Alejandro Balde.

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Los tres coinciden en que Balde es uno de los activos importantes del club catalán y le han brindado su apoyo para que recupere el lugar que ocupaba antes.

Según el diario Sport, la decisión sobre la salida de Balde ya está tomada en el club, pero el Barcelona gestiona el asunto con mucha cautela para no perjudicar su valor de mercado.

El Barcelona no tomará la iniciativa de ofrecer a Balde en cesión o en venta, pero ha comunicado a su entorno que está dispuesto a abrirle la puerta de salida, algo que el club considera necesario para todas las partes.

La directiva azulgrana sigue la misma estrategia que aplicó con Ferran Torres el pasado verano. Al delantero nunca se le comunicó que era transferible, pero algunos detalles acabaron convenciéndolo de marcharse.

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Ferran Torres no figuraba entre las opciones titulares, no recibió una oferta de renovación y, además, el club le dejó claro desde el principio que estaba dispuesto a escuchar buenas ofertas si llegaban.

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El caso es muy similar, pero ahora resulta más urgente, porque las opciones de Balde de tener minutos en el proyecto actual son nulas y porque todos saben que su salida es un paso clave para que el club pueda acudir al mercado con confianza y fichar a dos jugadores.

El club catalán respalda públicamente a Balde a la espera de que sea él mismo quien pida salir, y el Barcelona aguarda ahora a que el agente del jugador, Jorge Mendes, le indique la fórmula más adecuada para cerrar su salida el próximo mes de enero.

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El agente ya escuchó los argumentos del club en verano y, en agosto, estaba plenamente convencido de que Balde había dejado de ser un jugador estratégico en los planes de Flick, pero la operación se frenó porque el propio futbolista no quiso escuchar ofertas.

Ahora, Mendes le ha explicado al jugador que lo mejor para él es buscar un nuevo destino para que su carrera no retroceda, y por eso viajó a Barcelona la semana pasada para reunirse con Balde y su familia.

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No se limitó a aconsejarle que se marchara, sino que analizó con él las posibles opciones que podrían llegar desde la Premier League e Italia para encontrar un destino adecuado.

Como en ocasiones anteriores, la decisión final estará en manos de Balde, que deberá comunicar al Barcelona su deseo de marcharse, un paso imprescindible para recibir luz verde y moverse en el mercado de invierno.

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Es posible que los intereses del lateral no coincidan con los del club catalán. La prioridad del Barcelona es cerrar una venta definitiva en enero, y el club cree que la Premier League podría ofrecer una oportunidad adecuada, sobre todo porque el Manchester United y el Chelsea buscan precisamente un lateral izquierdo.

También llegarán ofertas de cesión con opción de compra, opciones menos atractivas para el club a la hora de liberar margen salarial, pero que podrían resultar más convenientes para Balde en lo deportivo.

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La Juventus encabeza la lista de clubes interesados en el jugador, ya que el conjunto italiano intenta convencerlo para que se una a sus filas.

Para el Barcelona, la salida de Balde supondría un ahorro de unos 6 millones de euros, el total de su salario hasta el 30 de junio, una cantidad nada desdeñable en su intento de acudir al mercado invernal.

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Sin embargo, cerrar una venta definitiva sería fundamental, ya que Balde es canterano del club y, por tanto, el importe de la venta se contabilizaría íntegramente como beneficio neto.

El Barcelona valora a Balde en unos 40 millones de euros, aunque estaría dispuesto a negociar la cifra final, dado que el contrato del jugador termina en 2028. Venderlo en verano, en cambio, supondría un mayor riesgo desde el punto de vista económico.

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Existe el deseo de cerrar la operación con rapidez, aunque los responsables del Barcelona saben que la salida del jugador es prácticamente segura, según lo que Mendes ha transmitido al club en las últimas semanas.

La fórmula de su salida determinará en gran medida el tipo de operaciones que el Barcelona podrá cerrar en enero para reforzar una plantilla que necesita claramente refuerzos en la línea defensiva.