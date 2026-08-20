Parece que el sueño del fichaje del delantero argentino Julián Álvarez por el Barcelona se aplazará, al menos hasta nuevo aviso, lo que llevará al conjunto blaugrana a activar su plan alternativo para asegurar la posición más importante del once del técnico alemán Hansi Flick.

El periodista David Sánchez, a través de "Radio Marca", reveló un movimiento secreto en los pasillos del Camp Nou, después de confirmarse la imposibilidad de fichar al delantero del Atlético de Madrid este verano.

Y es que la directiva de los rojiblancos rechaza de forma rotunda la idea de desprenderse de uno de sus mejores jugadores, si no del mejor de todos, lo que obligó al director deportivo Deco a buscar soluciones realistas desde hace tiempo.

Una petición clara de Flick

La petición del técnico alemán Hansi Flick a la directiva fue explícita y directa: un nuevo delantero puro, un número 9 para completar el sistema, ya que considera que el equipo necesita con urgencia un ariete rematador capaz de otorgar al conjunto dimensiones ofensivas distintas y de marcar goles de forma continua, especialmente en una temporada en la que el club aspira a una feroz competencia por todos los títulos.

El dilema del Barcelona radica en que sus principales objetivos son nombres de máximo nivel, y sus clubes no tienen intención de dejarlos marchar con facilidad; y con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, las opciones han comenzado a reducirse notablemente ante la directiva de Laporta.

Ayoze Pérez, el nombre sorpresa

Y aquí surgió un nombre sorpresa como alternativa posible y atractiva, el internacional español Ayoze Pérez, delantero del Villarreal, según lo informado por David Sánchez, ya que se trata de una opción que goza de gran admiración por parte de Hansi Flick, quien conoce bien sus cualidades y confía en su capacidad para adaptarse rápidamente al estilo de juego blaugrana, gracias a su vitalidad, su gran experiencia y su capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas, y no solo como delantero puro.

Ayoze tiene 32 años, posee una amplia experiencia al más alto nivel y está ligado por contrato al Villarreal hasta el año 2028. Y aunque el club del submarino amarillo pedirá una cantidad importante para desprenderse de él, su situación contractual no será un obstáculo para cerrar la operación.

El valor de la cláusula de rescisión de su contrato es de unos 30 millones de euros, una cifra negociable y susceptible de reducirse en caso de que ambos clubes entren en negociaciones directas.

Y según la información de David Sánchez, el propio jugador está totalmente abierto a dar el paso, y en caso de que el Barcelona decida moverse de forma oficial y contactar con el Villarreal, Ayoze Pérez hará todo lo posible por cumplir su sueño y vestir la camiseta blaugrana este verano.