El Barcelona planea un doble golpe: dos sorpresas en enero

Los movimientos del Barcelona para reforzar su plantilla no cesan, ya que el club ha comenzado a estudiar nuevas opciones en la posición de lateral, aprovechando el mercado de jugadores cuyos contratos expiran, en medio del deseo de Hansi Flick y la dirección deportiva de elevar la calidad de la competencia interna en esta posición sin asumir el coste de fichajes exorbitantes.

El Barcelona cuenta actualmente con varias opciones en ambos costados, con la presencia de Eric García, Jules Koundé y João Cancelo en la banda derecha, mientras que en el lado izquierdo están Alejandro Baldé y Xavi Espart. Sin embargo, Flick y la dirección del club no descartan realizar cambios de cara al futuro, especialmente ante la dificultad de garantizar la participación regular de todos los jugadores.

La posición de lateral izquierdo sigue siendo objeto de especial atención, después de que Baldé afrontara algunas dificultades al inicio de la temporada. El Barcelona ya había buscado durante el verano un refuerzo para esta posición, y su nombre se vinculó a jugadores como Alejandro Grimaldo, que fichó por el Atlético de Madrid, y el italiano Andrea Cambiaso, jugador de la Juventus, aunque el coste de la contratación de este último complicó aún más la operación.

En este contexto destaca el nombre de David Raum, capitán del Leipzig y lateral izquierdo internacional alemán, cuyo contrato con su club expira, lo que lo convierte en uno de los nombres que merecen seguimiento por parte del Barcelona, sobre todo porque Flick conoce bien al jugador desde su etapa de trabajo en Alemania.

Raum cuenta con experiencia internacional y un nivel constante, lo que lo convierte en una opción posible para aportar una fuerte competencia en la banda izquierda, en un momento en el que el Leipzig intenta retenerlo y abrir negociaciones para renovar su contrato.

El Barcelona también sigue la situación de Tyrick Mitchell, lateral del Crystal Palace y exinternacional inglés, que también se encamina a entrar en el mercado de agentes libres al finalizar su contrato, convirtiéndose en una de las opciones disponibles para el club catalán.

No se espera que la dirección del Barcelona actúe de forma inmediata, pero el club estudia estos nombres de cara al próximo mercado de fichajes, sobre todo porque los jugadores cuyos contratos expiran pueden negociar y firmar de forma anticipada con otros clubes en enero.

Al mismo tiempo, el Barcelona espera que se aclare el panorama dentro de su plantilla, especialmente en los extremos, antes de tomar nuevas decisiones en enero, ante el exceso de efectivos en algunas posiciones que podría llevar al club a escuchar las ofertas presentadas por algunos de sus jugadores.

El Barcelona ya se había mostrado dispuesto durante el verano a estudiar ofertas relacionadas con Koundé o Baldé, pero los jugadores se aferraron a continuar en el equipo y competir por sus puestos, lo que hace que los movimientos del mercado de invierno estén en gran medida ligados al número de participaciones, las lesiones y las necesidades de Flick durante la primera mitad de la temporada.