Los directivos del Barcelona quieren hablar con el jugador Raphinha para intentar conocer las causas de sus tres últimas lesiones durante sus etapas con la selección brasileña.

Lo llamativo es que las tres lesiones se produjeron en la misma zona, el muslo de la pierna derecha.

El diario Mundo Deportivo informó de que los responsables del área física hablarán con el jugador antes o después de las pruebas médicas, con el fin de saber si existe un patrón recurrente en los entrenamientos o en los calentamientos que haya podido causar estas lesiones, especialmente si los métodos de trabajo que sigue con la selección brasileña difieren de los que sigue a diario con el Barcelona.

Raphinha comenzó la temporada de una forma muy sólida con el conjunto catalán, coincidiendo con la llegada de Benjamin Kugel como nuevo preparador físico, pero en cuanto se incorporó a la selección brasileña volvió a sufrir problemas musculares, aunque de momento no parecen graves.

El técnico Carlo Ancelotti lo hizo jugar durante 90 minutos el pasado viernes ante Australia. Fue el único delantero que disputó el partido completo tras un largo viaje, antes de que el entrenador italiano volviera a contar con él como titular el pasado martes en Melbourne.

La primera lesión de Raphinha en 2026 se produjo a finales de marzo, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha durante un partido amistoso en Boston ante Francia, lo que le obligó a perderse los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Atlético de Madrid, que finalmente logró eliminar al Barcelona.

El 20 de junio, el jugador se lesionó durante el segundo partido del Mundial ante Haití, después de sentir molestias en el músculo posterior del muslo derecho.

Se perdió los dos siguientes encuentros ante Escocia y Japón, y en octavos de final ante Noruega se sentó en el banquillo, después de recibir el alta médica para participar, pero no saltó al terreno de juego.

Ahora Raphinha regresa de Australia con un nuevo problema físico. Y evitar que este escenario se repita de nuevo es el mayor objetivo dentro del Barcelona.



