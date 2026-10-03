El Barcelona dirige una petición importante a LaLiga

El Barcelona continúa sus contactos con la Liga española de fútbol femenino para seguir la evolución de la situación meteorológica antes del Clásico ante el Real Madrid, que está previsto disputarse mañana domingo en el estadio Spotify Camp Nou.

El club vigila de cerca la evolución del tiempo en Cataluña, que podría empeorar durante la tarde y las horas de la madrugada del domingo.

El diario Sport informó de que el Barcelona ha presentado una solicitud para aplazar el partido a las 19:00 por motivos organizativos, ya que el club necesita tiempo suficiente para garantizar que el encuentro se dispute en las mejores condiciones posibles.

Las previsiones meteorológicas para el fin de semana han elevado el estado de alerta de las autoridades, hasta el punto de que algunas actividades deportivas ya han comenzado a cancelarse.

La Federación Catalana de Fútbol canceló todos los partidos que estaban previstos a partir de las 17:00 de la tarde del sábado en las comarcas del Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès y les Terres de l'Ebre.

La suspensión de las actividades se mantendrá desde las 20:00 de la tarde del sábado hasta las 14:00 del mediodía del domingo.

Las zonas cercanas a la costa de Tarragona, Barcelona y Girona serán las más afectadas, mientras que el servicio meteorológico catalán ha elevado el nivel de peligro a 6 de 6, y Protección Civil ha activado el plan Inuncat en fase de emergencia.

El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, declaró: «No tengo información que indique que el partido no se vaya a disputar. La concentración está en su punto máximo».

Romeu reconoció que las condiciones meteorológicas podrían afectar a la experiencia de la afición, pero al mismo tiempo considera que la lluvia podría añadir un carácter especial al partido.

Y señaló: «Es una lástima que el tiempo soleado haga más agradable ver el partido, pero quiero animar a todos, porque la lluvia da a los partidos más energía y añade un componente emocional interesante. Espero que, a pesar de la lluvia, la gente se anime a asistir».



