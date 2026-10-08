El Barcelona dirige una petición importante a la UEFA antes de su duelo europeo

El FC Barcelona ha comunicado a la Unión Europea de Fútbol que su próximo partido de la Liga de Campeones femenina en su estadio ante el Arsenal podría estar en peligro de no disputarse en condiciones normales.

El diario Sport, citando a Ràdio Catalunya, informó de que el motivo es la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, que gira en torno a la crisis del acceso a la vivienda. El partido está previsto para ese mismo día, a las 18:45, en el estadio Spotify Camp Nou.

Dado lo que exige un partido de esta magnitud, el club catalán considera que su coincidencia con un día de huelga general podría afectar a las condiciones en las que se disputaría el encuentro. Por ello, el Barcelona ya ha contactado con la UEFA para reprogramar el partido entre el Barcelona y el Arsenal.

La idea del Barcelona es trasladar el partido europeo al martes 10 de noviembre.

Próximos partidos BAR Liga de Campeones 12:45 ARS

Para que se modifique la fecha del encuentro, el conjunto inglés también tendría que ajustar la fecha de su partido en la liga inglesa y trasladarlo al sábado.

La cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones femenina entre el Barcelona y el Arsenal tiene un carácter de revancha.

En la final de la edición 2024-2025, el Arsenal venció al Barça por un gol a cero, obra de Stina Blackstenius, privando así al conjunto catalán de lograr el triplete.

La última victoria del Barcelona sobre el equipo inglés se remonta a 2021, cuando logró un triunfo contundente por 4-0.



