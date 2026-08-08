El FC Barcelona lamentó el fallecimiento de Jorge Messi, padre de su histórica estrella Lionel Messi, que murió este sábado a los 68 años en la ciudad argentina de Rosario, tras luchar contra una enfermedad.

Fuentes argentinas confirmaron que el fallecimiento se produjo en la madrugada de hoy, en una de las clínicas donde recibía tratamiento.

El Barcelona señaló, en un comunicado publicado a través de sus cuentas oficiales: "El presidente del FC Barcelona y la junta directiva expresan sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barcelona Lionel Messi, y trasladan, en nombre de todos los aficionados del Barcelona, sus condolencias a la familia Messi".

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El club catalán añadió: "El Barcelona agradece a Jorge Messi su compromiso con nuestro club, y su confianza en nosotros en los inicios de la carrera futbolística de su hijo Leo, y en los años que vieron cómo su trayectoria alcanzaba los más altos niveles de brillantez", antes de concluir su comunicado con la frase: "Descansa en paz".

Jorge Messi fue una de las personas más importantes en la carrera de su hijo, ya que se encargó de gestionar sus asuntos deportivos y profesionales desde sus primeros años, y lo acompañó durante su traslado de Argentina al Barcelona a una edad temprana, antes de que Lionel se convirtiera en uno de los mejores jugadores de la historia.

La clínica donde recibía tratamiento anunció que el fallecimiento se produjo a las dos de la madrugada, sin revelar más detalles médicos por respeto a la privacidad de la familia.

El Real Madrid también había emitido un comunicado para dar el pésame a la exestrella del Barcelona por el fallecimiento de su padre.



