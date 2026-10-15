El Barcelona confirma una colaboración con Tyler, the Creator para el próximo Clásico ante el Real Madrid

Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona ha anunciado oficialmente su última colaboración musical de renombre para el próximo Clásico contra el Real Madrid. El club catalán tendrá al rapero y diseñador de moda estadounidense Tyler, the Creator como protagonista de su colaboración con Spotify para el partido más importante del fútbol español.

Anuncios

El Barça presenta su última colaboración con Spotify para su camiseta

El Barça ha confirmado que Tyler, the Creator será la nueva imagen de las iniciativas especiales del club para el esperado encuentro contra el Real Madrid. El club dio la bienvenida oficial al artista en sus redes sociales con una imagen de la estrella estadounidense luciendo los emblemáticos colores del Barcelona. Esta iniciativa da continuidad a una innovadora estrategia de marketing por la que el club sustituye el logotipo de su patrocinador habitual por el de figuras musicales de fama mundial en los partidos más destacados.

La próxima colaboración no se limita al propio artista, sino que también incorpora a GOLF WANG, la influyente marca de moda urbana fundada por el rapero. El club ha confirmado la noticia, adelantada inicialmente por RAC1, mientras prepara el duelo en el Spotify Camp Nou. El partido está previsto para el 25 de octubre a las 21:00, hora local, y ofrecerá un enorme escaparate mundial a esta unión de deporte, música y moda urbana de alta gama.

Para el Barcelona, la camiseta se ha convertido en un elemento clave de su identidad comercial gracias a la alianza con Spotify. Al dar protagonismo a distintos artistas en los partidos más importantes de la temporada, el club puede llegar a públicos diversos, mucho más allá de los aficionados habituales al fútbol. Tyler, the Creator sigue los pasos de colaboradores anteriores como Olivia Rodrigo, lo que apunta al interés del club por mantener una estrecha relación con la generación Z y la cultura actual de la moda urbana.

Tyler se convierte en el noveno artista musical que participa en esta singular serie de colaboraciones desde que comenzó la iniciativa en 2022. El proyecto se estrenó con el rapero canadiense Drake y, desde entonces, ha contado con nombres de la talla de la artista española Rosalia, las leyendas del rock The Rolling Stones y la estrella colombiana Karol G. Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y, más recientemente, Olivia Rodrigo también han aparecido en la camiseta del Barça, lo que convierte esta lista en una de las más exclusivas de la industria del entretenimiento.

Anuncios Anuncios

La polémica que rodea al artista

Aunque la colaboración aporta una nueva estética a la camiseta del Barcelona, la elección de Tyler, the Creator también suscita debate. Tyler Gregory Okonma, el hombre detrás del nombre artístico, saltó a la fama como líder del colectivo de hiphop alternativo Odd Future.

Related Topics

Primera División Partidos Deportivo de A Coruna vs Levante DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+

Espanyol vs Atlético Madrid DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+

Villarreal vs Elche DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+

Real Betis vs Barcelona DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+

Valencia vs Athletic Club Movistar+

Osasuna vs Racing Santander Movistar+

Celta Vigo vs Alavés DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+

Málaga vs Real Sociedad Movistar+

Real Madrid vs Sevilla Movistar+

Getafe vs Rayo Vallecano DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+



















Estas polémicas tuvieron consecuencias concretas en su carrera, especialmente en 2015, cuando el Gobierno británico le prohibió oficialmente la entrada en el Reino Unido. El Ministerio del Interior alegó entonces el contenido de sus letras como motivo de la decisión, que provocó la cancelación de varias actuaciones programadas y abrió un debate mundial sobre los límites de la provocación en el arte.

Sin embargo, la prohibición se levantó finalmente en 2019, lo que le permitió regresar a Londres para ofrecer una serie de conciertos exitosos. Ese regreso marcó un cambio en la percepción pública del artista, ya que sus trabajos posteriores, entre ellos el álbum «IGOR», aclamado por la crítica, mostraron una faceta más madura y experimental de su obra.

Anuncios

Una nueva identidad visual para el Clásico

Ahora, Tyler llevará su particular identidad visual a uno de los acontecimientos deportivos más vistos del planeta. La alianza entre el Barcelona y Spotify busca aprovechar su estilo singular y los seguidores fieles de su marca GOLF WANG para crear algo que conecte tanto con el mundo de la moda como con el del fútbol.

La incorporación de GOLF WANG supone que el club catalán se adentre más en el comercio y las marcas de estilo de vida. Apunta a que la colaboración probablemente irá más allá de un logotipo en la camiseta del partido y podría incluir productos de edición limitada dirigidos a coleccionistas y seguidores de la estética particular del artista. Mientras el Barcelona continúa su recuperación financiera, estas iniciativas comerciales de gran repercusión siguen siendo vitales para mantener su condición de referente mundial tanto en el deporte como en la cultura.

Anuncios

En definitiva, el próximo partido contra el Real Madrid será la prueba definitiva para este último experimento de marketing. Con millones de aficionados siguiendo el encuentro desde todos los rincones del mundo, la presencia de la marca de Tyler, the Creator sobre el terreno de juego demostrará hasta dónde está dispuesto a llegar el club para ampliar los límites del patrocinio tradicional.