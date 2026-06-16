El Barcelona celebra el debut de Hamza Abdelkarim con la selección de Egipto

La primera aparición del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim con su selección en el Mundial 2026 atrajo la atención del FC Barcelona, que sigue de cerca al jugador de 18 años.

Hamza entró en el minuto 76 del Egipto-Bélgica, que acabó 1-1, reemplazando a su capitán y mentor, Mohamed Salah, en un momento cargado de emoción y futuro.

El Barça celebró el debut con una foto oficial y un mensaje de felicitación.

Es uno de los pocos jugadores que han saltado de la sub-17 al primer equipo para debutar en la máxima cita.

Además, su técnico en el filial, Paul Planas, le felicitó en redes con un mensaje y dos fotos que emocionaron a la afición azulgrana.

El club reconoce su gran potencial: tiene una sólida estructura física y una capacidad ofensiva poco habitual en los egresados de La Masía.