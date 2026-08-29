El FC Barcelona anunció oficialmente la salida de su joven defensa Héctor Fort, de 20 años, y su traspaso a la Real Sociedad, en una operación por la que el club catalán recibe 8,5 millones de euros a cambio del 50% de los derechos del jugador, conservando la opción de recompra y un porcentaje de cualquier futuro traspaso.

Según los detalles de la operación anunciados por ambos clubes, el Barcelona mantiene el derecho a recomprar a Fort por 20 millones de euros hasta 2028, cifra que asciende a 25 millones de euros hasta 2029, además de conservar un porcentaje del valor de cualquier futura venta del jugador.

Fort abandona el Barcelona tras 13 años en el club, después de incorporarse a su academia a temprana edad, antes de pasar la temporada pasada cedido al Elche, donde ofreció un rendimiento destacado por la banda derecha bajo la dirección del entrenador Eder Sarabia, lo que llevó a los responsables del Barcelona a estudiar la posibilidad de su regreso al primer equipo.

Fort había sufrido una fuerte lesión en el hombro tras marcar su primer gol en la Liga con el Elche, y fue sometido a una intervención quirúrgica que lo apartó de los terrenos de juego durante un tiempo, antes de volver a jugar en las últimas jornadas de la temporada.

A pesar de ello, Hansi Flick no logró encontrar un lugar para Fort en su alineación tras el final de la pretemporada, ante las varias opciones que posee el Barcelona en la posición de lateral derecho, entre las que destacan Eric García, Jules Koundé y Xavi Espart, por lo que el club optó por aceptar su salida de forma definitiva.

La Real Sociedad compitió con varios clubes por hacerse con los servicios del jugador, entre ellos el Borussia Dortmund, pero el club alemán no aceptó la cantidad que pedía el Barcelona, estimada en 15 millones de euros, por lo que la operación acabó finalmente en manos del club vasco.

Fort viajó a San Sebastián la mañana del sábado, donde por la noche siguió el partido de su nuevo equipo ante el Espanyol, y competirá con Aramburu y Odriozola por la posición de lateral derecho, con la ausencia de este último durante un largo periodo.

La salida de Fort se enmarca dentro de una nueva política que sigue el Barcelona en el trato con los jugadores de su academia que no encuentran un lugar en el primer equipo, mediante la obtención de un rédito económico conservando un porcentaje de sus derechos o estableciendo una opción de recompra, una fórmula que el club ha aplicado en otras operaciones y que se espera aplicar también en los traspasos de Jofre Torrents y Toni Fernández, además de Guille Fernández.