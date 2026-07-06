El Barcelona anuncia en un comunicado oficial el reencuentro de una pareja histórica

El FC Barcelona ha anunciado este lunes el fichaje del alemán Benjamin Kogel como preparador físico del cuerpo técnico de Hansi Flick.

El club catalán lo anunció a través de sus canales oficiales: Kogel, de 46 años, «tiene amplia experiencia en el fútbol europeo y en selecciones», recordando su paso por el Werder Bremen, el Colonia, el PSV Eindhoven y el Benfica.

El comunicado añade que el entrenador, nacido en Troisdorf (Renania del Norte-Westfalia), «pasó cerca de una década en el cuerpo técnico de la Federación Alemana de Fútbol, donde trabajó codo con codo con Flick y contribuyó a la conquista del Mundial de 2014».

Su etapa más destacada fue la vivida con Alemania entre 2010 y 2017, cuando colaboró con Flick, entonces asistente de Joachim Löw, antes de ganar el Mundial de Brasil.

Antes, realizó el seguimiento del rendimiento físico en el Red Bull Salzburgo, antes de pasar por las ligas holandesa, portuguesa y alemana, hasta llegar al Camp Nou con un currículum de éxitos y reconocida competencia.