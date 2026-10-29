El Barcelona acelera una venta para recaudar 80 millones de euros

El FC Barcelona ha intensificado sus contactos con las empresas para comercializar los asientos VIP del estadio Spotify Camp Nou.

El diario Sport informó de que la necesidad del Barcelona de obtener ingresos por adelantado para cumplir con sus obligaciones financieras ha contribuido a acelerar esta operación, que incluye la venta de los derechos de uso de los asientos premium por periodos que se extienden hasta 15 o 30 años.

Según la información recogida en el pódcast «Barça Reservado», el club podría obtener unos 80 millones de euros en pagos iniciales, además de entre 50 y 60 millones de euros anuales, a través del nuevo paquete que incluye 2.000 asientos destinados a las empresas.

El estadio contará con unos 9.500 asientos destinados a los VIP cuando sus obras estén completamente finalizadas. Ya se han contratado unos 5.000 de ellos, mientras que otros 500 asientos se enmarcan dentro de lo que se conoce como licencias de asientos personales.

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El Barcelona trabaja actualmente en impulsar la comercialización de 2.000 asientos adicionales, que el club considera disponibles para su uso a partir de la presente temporada, así como durante la próxima.

La oferta está dirigida a las empresas e incluye diferentes categorías cuyos precios varían en función de la ubicación de los asientos y de los servicios asociados a ellos. Ya se han agotado los asientos más exclusivos, conocidos como «lodge», que son espacios con cuatro asientos en una zona central, incluyen plazas de aparcamiento y requieren una elevada inversión inicial además de una cuota anual.

La zona de los jugadores se sitúa detrás de los banquillos, mientras que los asientos premium se encuentran junto a la zona del palco principal en la tribuna principal. En cuanto a la fila de césped, se ubica en la primera fila a ras del terreno de juego; el balcón se encuentra en la primera fila de la segunda grada, mientras que el gran anillo se sitúa en la zona que separa la segunda y la tercera grada.

La venta de los derechos de uso de estos asientos parece ser una de las principales fuentes de ingresos vinculadas al nuevo estadio Spotify Camp Nou, dentro de un proyecto en el que el Barcelona necesita maximizar sus recursos comerciales para cumplir con sus obligaciones financieras.

No obstante, el programa «Barça Reservado» también señala que esta operación tiene consecuencias para los socios perjudicados del club. Cuando el estadio esté terminado y se les permita regresar a sus asientos, habrá que determinar las condiciones económicas que se les exigirá cumplir, además de la ubicación de los asientos que se asignarán a aquellos que ocupaban asientos afectados por la ampliación de los espacios destinados a los VIP.

Asimismo, la ampliación del palco presidencial, cuya capacidad se ha triplicado hasta alcanzar unos 300 asientos, ha reducido el espacio disponible para los abonados tradicionales. Por ello, la redistribución de sus asientos y la fijación de los precios que tendrán que pagar representan dos cuestiones pendientes, que deberán resolverse cuando el estadio esté listo para funcionar a pleno rendimiento.