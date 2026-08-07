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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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"El Balón de Oro desvela el fichaje esperado": ¡Rodri pone fin a la era de dominio del Real Madrid!

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¿Qué pasó?

En un bochornoso error administrativo o una filtración intencionada, la cuenta oficial del Balón de Oro incluyó al jugador español del Manchester City, Rodri, en la lista de estrellas del Barcelona ganadoras del prestigioso galardón, pese a que las negociaciones entre ambos clubes todavía se encuentran en sus fases iniciales y la operación aún no se ha cerrado.

¿Filtración o error garrafal?

El nombre de Rodri, uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro de 2026, apareció en un artículo publicado por la web oficial del premio y sus cuentas en las redes sociales, en el que se repasaba la historia de los jugadores del club catalán que se han coronado con el máximo galardón del mundo del fútbol.

Lo llamativo es que el artículo no se limitó a mencionar a los ganadores anteriores, sino que se refirió explícitamente a Rodri como «un posible candidato a incorporarse a esta prestigiosa lista», en clara alusión a que su traspaso al Barcelona es ya algo prácticamente cerrado desde el punto de vista de la entidad organizadora del premio.

La lista de las leyendas catalanas

Amistosos
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FTC
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Real Madrid
RMA
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Atlético Madrid
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El polémico artículo repasó los nombres de las leyendas que vistieron la camiseta blaugrana y conquistaron el Balón de Oro, y son: el español Luis Suárez Miramontes, el neerlandés Johan Cruyff, el danés Allan Simonsen, el búlgaro Hristo Stoichkov, los brasileños Rivaldo, Ronaldo Nazário y Ronaldinho, el portugués Luís Figo, el argentino Lionel Messi y el francés Ousmane Dembélé.

Un empate histórico con el eterno rival

Lo más llamativo es la referencia a que la victoria de Rodri en el Balón de Oro vistiendo la camiseta del Barcelona permitiría al club catalán igualar el récord de su rival tradicional, el Real Madrid, en cuanto al número de Balones de Oro que han cosechado sus jugadores a lo largo de la historia.

Hasta el momento, ni la organización del Balón de Oro ni los clubes Barcelona y Manchester City han emitido comentario oficial alguno sobre esta sorprendente filtración.

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