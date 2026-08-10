El AZ rechaza de plano la primera oferta por Troy Parrott

El AZ ha rechazado de forma tajante una primera oferta del West Ham United por Troy Parrott, según informa Voetbal International. El conjunto de Alkmaar exige una cantidad de treinta millones de euros, según informó el pasado fin de semana el Algemeen Dagblad.

El West Ham, descendido, todavía no se acercó lo suficiente a ese precio de salida. Ha presentado una oferta de aproximadamente entre 18 y 20 millones de euros.

La posibilidad de que esa diferencia se cierre en los próximos días es grande. Sobre todo porque Parrott es la máxima prioridad absoluta del West Ham.

Sin embargo, el club londinense no es el único pretendiente a su fichaje. Según VI, el RB Leipzig llamó por teléfono la semana pasada para interesarse por los servicios de Parrott.

Parrott, sin embargo, ya ha llegado a un acuerdo con los Hammers. El delantero espera ahora a que los clubes se pongan de acuerdo sobre el traspaso.

Parrott ya dejó clara hace tiempo su voluntad de salir a la directiva del AZ, aunque subraya que seguirá dándolo todo. “Como el entrenador (Leeroy Echteld, red.) y yo tenemos una muy buena relación, también quiero ser importante en mi última etapa. Hace poco nos sentamos y tuvimos una buena conversación”, contó recientemente el delantero en De Telegraaf.

“El entrenador dijo que apostaba por los jugadores que tienen que hacerlo por él esta temporada”, así que Parrott considera totalmente lógica la actual titularidad de Mexx Meerdink. “Me parece importante ayudar a los chicos tanto como sea posible. Este club ha hecho muchísimo por mí. Le dije al entrenador: ‘mientras esté aquí, estaré para ti y para los chicos’.”