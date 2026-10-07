El AZ ata a Kees Smit con un contrato de cuatro años

El AZ y Kees Smit han llegado a un acuerdo para ampliar su vínculo, según ha informado Voetbal International. El centrocampista nacido en Heiloo queda ahora ligado al AFAS Stadion hasta mediados de 2030.

Smit es uno de los talentos más codiciados de Europa. Clubes de Inglaterra, el FC Barcelona y el Real Madrid lo tienen en su lista.

Aun así, el pasado verano no se concretó un traspaso para el organizador. Smit siguió en el AZ y ahora ha decidido ampliar dos años su contrato, que expiraba a mediados de 2028.

Smit llegó a la cantera del AZ a los nueve años. Mientras tanto, ya suma 84 partidos con el primer equipo.

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En ellos, el centrocampista de veinte años ha marcado siete goles y ha repartido catorce asistencias. La pasada temporada conquistó con el club la Copa KNVB Eurojackpot.

Smit también debutó la pasada temporada con la selección neerlandesa. En un amistoso contra Noruega (victoria por 2-1), fue titular por decisión del entonces seleccionador Ronald Koeman.