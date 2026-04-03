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El Atlético de Madrid pesca en el lago de Milán

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P. Estupinan
Italia

El Atlético de Madrid busca reforzar su defensa el próximo verano con un fichaje destacado procedente de la Serie A.

Según la web Fichajes, el Atlético de Madrid se centra en fichar a Pervis Estupinan, el lateral ecuatoriano de 28 años que actualmente juega en el Milan.

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El Atlético tiene la intención de fichar a Estupinan debido al rendimiento irregular del lateral Matteo Ruggeri, que llegó procedente del Atalanta y no ha terminado de cuajar en el equipo.

Estupinan puede jugar como lateral ofensivo o clásico, lo que encaja con los esquemas tácticos del entrenador Diego Simeone.

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Sin duda, el regreso a la Liga española será muy bien recibido por Estupinan, que ya ha jugado en el Almería, el Real Mallorca, el Villarreal, el Osasuna y el Granada.


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