El Atlético de Madrid fichará al sustituto de Griezmann, que llega del París Saint-Germain

El Atlético de Madrid se prepara para abrir el mercado de fichajes de verano y podría anunciar dos incorporaciones en los próximos días.

Según «Marca», ya están cerrados los fichajes de Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Kang In Lee (París) para reforzar el equipo de Diego Simeone de cara a la temporada 2026-2027.

Destaca el talento de Kang In Lee. Tras formarse en el Valencia y jugar en varios clubes europeos, entre ellos el Mallorca, el centrocampista ofensivo surcoreano regresa a La Liga con ganas de demostrar su talento en un rol creativo que deberá suplir la baja de Antoine Griezmann.

El coreano llega para asumir un rol protagonista que no tuvo en el PSG, club que ya pactó los detalles del traspaso con el Atlético.