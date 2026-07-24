El Athletic Club de Bilbao ha propinado un golpe al Barcelona, que tiene como objetivo fichar a su jugador Aymeric Laporte durante el actual mercado estival, tras su brillante actuación en el Mundial.

El diario "Sport" señaló que fuentes dentro del Bilbao aseguran que el valor de la cláusula de rescisión en el contrato de Laporte es mucho más elevado de lo que se comenta en los medios de comunicación.

Laporte formó una destacada pareja defensiva junto al central del Barcelona, Pau Cubarsí, durante todo el Mundial, y ambos contribuyeron de manera significativa a la coronación de la Roja, tras encajar un solo gol a lo largo de su recorrido en el torneo.

El diario Sport había revelado recientemente los movimientos relacionados con el interés del Barcelona por fichar a Laporte, lo que provocó el malestar del Bilbao, que sigue enfadado con el Barça por el caso de Nico Williams, y vuelve a sentir que el club catalán intenta poner en el punto de mira a una de sus estrellas.

Por ello, el club vasco envió un mensaje claro: si el Barcelona quiere contratar a Laporte, deberá pagar el valor íntegro de la cláusula de rescisión, especialmente teniendo en cuenta que el contrato del jugador se extiende hasta el verano de 2028.

Según algunas fuentes, el valor de la cláusula de rescisión oscila entre los 12 y los 15 millones de euros, aunque los responsables del Bilbao lo desmintieron, asegurando que la cantidad real ronda el doble de estas cifras que circulan.

En cualquier caso, la llegada de Laporte al estadio Spotify Camp Nou requiere primero la salida de uno de los defensas del Barcelona, dado que el entrenador Hansi Flick dispone de cinco centrales: Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Ronald Araújo y Andreas Christensen.