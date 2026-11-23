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Valentijn Driessen disfruta cada semana viendo a Ruben van Bommel. El jefe de fútbol de De Telegraaf pronostica en Kick-Off que el extremo dejará pronto el PSV.

«Van Bommel está progresando a una velocidad enorme. Es rápido, pero también tiene control del balón. Y, en buena medida, visión de juego», afirma Driessen, que siempre disfruta viendo al atacante del PSV.

«Pero creo que se irá a finales de año», pronostica el analista de la Eredivisie, que cree que Van Bommel dejará el PSV después de esta temporada. «Puede jugar en cualquiera de las grandes ligas. Da igual que lo pongas en Inglaterra o en España».

«Será una venta récord para el PSV», añade Mike Verweij. Driessen responde después a la pregunta de si Van Bommel ya es mejor que Cody Gakpo. «Gakpo tiene más acierto de cara a gol. Por eso saca algo más de rendimiento a su juego».

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«Van Bommel es más rápido. Gakpo tiende más a meterse hacia dentro. Pero Van Bommel aún puede desarrollar esa faceta. Es bastante más joven», señala Driessen, que confía mucho en el extremo de 22 años.

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«Pero me impresiona ver jugar a Van Bommel. Y sé que contra el NEC tenía enfrente a un chaval que no daba una. Pero cuando sale desde el banquillo con la selección de Países Bajos, pasan cosas».

«Y hay otra cosa que me gusta, aunque algún día se volverá en su contra: sigue siendo mordaz y duro. En ese sentido, es de tal palo, tal astilla», dice Driessen en referencia a su padre, Mark van Bommel. «Acabará recibiendo tarjetas. No puede ocultar esa frustración».

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Van Bommel tiene contrato con el PSV hasta mediados de 2030. Transfermarkt estima el valor del joven atacante en 18 millones de euros.

El extremo suma nueve goles en 24 partidos con el PSV. Van Bommel también ha dado seis asistencias.